Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

Tous les députés du Parti québécois, de la Coalition avenir Québec et de Québec solidaire ont soutenu leur parti par un don, généralement jusqu’au maximum autorisé par la loi. La limite des contributions politiques a été établie en 2013 à 100 $ pendant une année civile.

Depuis qu’il est élu, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a manqué à son devoir partisan en 2014, 2015 et 2017. Appelé à se justifier, il a plaidé l’oubli par la voix de son cabinet. Son attachée de presse nous a ensuite indiqué qu’il a corrigé le tir, du moins pour cette année. M. Barrette a donné 200 $ au PLQ, soit la somme maximale permise en année électorale.

M. Barrette est un fier partisan qui se dédie au PLQ, tout comme son engagement et son passé le démontrent. Il s'agit de simples oublis et, si la loi le permettait, un rattrapage serait fait. Catherine W. Audet, attachée de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux

Hélène David, Julie Boulet et Jacques Chagnon

Au cours du présent mandat libéral, la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, n'a pas payé tribut en 2015 et en 2017. Son cabinet évoque aussi un oubli. Notons que Mme David avait encouragé sa sœur, Françoise David, en 2012 par un don de 550 $ à Québec solidaire.

Également en 2015 et 2017, l'argent n'a pas suivi les convictions pour la ministre du Tourisme, Julie Boulet. Malgré deux tentatives, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir une explication. Mme Boulet avait par ailleurs annoncé qu’elle quittera la vie politique à la fin de son mandat, soulignant qu’elle n’a « plus l’énergie et la motivation ».

Dans cette liste, on retrouve aussi le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, qui « par souci de neutralité » pour sa fonction, n’a fait aucun don au PLQ depuis 2011. Pourtant, de 2007 à 2011, il a donné l’équivalent de 1600 $ au parti quand il siégeait à titre de deuxième vice-président de l’institution.

Parmi les députés libéraux, les représentants de Laval-des-Rapides et de Fabre, Saul Polo et Monique Sauvé, ont à leur tour oublié de faire leur don en 2017. M. Polo n’avait auparavant jamais manqué à son engagement partisan; il contribue depuis 2007.

Le bilan de Mme Sauvé laisse toutefois place à une petite surprise : elle a donné 200 $ au Parti québécois en 2014, l'année précédant son élection pour les libéraux à l’occasion d’une partielle.

Avec la collaboration de Véronique Prince