Paris, en 1967. Le nouveau roi du cinéma français s’appelle Jean-Luc Godard, porte-parole de la nouvelle vague. Après les succès d'À bout de souffle, du Mépris, de Bande à part et de Pierrot le fou, le cinéaste tourne son nouveau film, La Chinoise, confiant le rôle principal à sa compagne, Anne Wiazemsky.

C’est alors que la roue tourne, dans le mauvais sens, pour Jean-Luc Godard : son film est mal reçu, sa romance s’étiole, tandis que la France bascule dans une ère révolutionnaire (Mai 68), bousculant le milieu artistique. Le redoutable porte sur ces semaines de doute pour le réalisateur en crise, incarné ici par Louis Garrel.

Michel Hazanavicius avait là une bonne occasion pour effectuer un jeu de miroirs, a expliqué Helen Faradji, jeudi, à Médium large. Après des comédies parodiques réussies autour de l’espion OSS 117 et la consécration, avec un Oscar du meilleur réalisateur, en 2012, pour son travail sur L’artiste, le Français a lui aussi connu des difficultés. Son film le plus récent, La quête (The Search), sorti en 2014, a été un cuisant échec.

À en croire la critique, Le redoutable ne montre pas que Michel Hazanavicius a retrouvé l’inspiration. Cette adaptation libre du livre Un an après, d'Anne Wiazemsky, « manque un petit peu le coche », restant « extrêmement superficiel ».

On n’a pas l’impression que c’est un film très profond, même s’il cache très bien ce manque d’inspiration derrière beaucoup d’effets de manche. C’est un film extrêmement stylisé avec des ralentis, des séquences en noir et blanc, des [coupes sèches], des adresses au spectateur, des intertitres, des mises en abyme dans des mises en abyme. Mais ça reste très artificiel. Helen Faradji

Surtout, Helen Faradji regrette qu’il n’y ait aucune « réflexion sur le génie créatif de Godard, surtout à cette époque, ou sur le lien entre vie privée et création ».

Le seul point très positif reste le jeu de Louis Garrel, « formidable », selon la cinéphile.