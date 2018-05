Un texte de Louis Gagné

Selon des données obtenues par Radio-Canada en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, 537 infractions sexuelles ont été rapportées au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) en 2017, comparativement à 504 en 2016.

Ces chiffres concernent l’ensemble des crimes de nature sexuelle tels que les agressions, le harcèlement et l’incitation à des contacts sexuels.

La porte-parole du SPVQ Mélissa Cliche mentionne que l’apparition du mouvement de dénonciation #MoiAussi l’automne dernier a eu un impact sur l’augmentation des signalements.

« C’est certain que les événements de l’automne ont incité des personnes à dénoncer les gestes dont elles avaient été victimes. Les enquêteurs ont remarqué une hausse, vraiment, de la dénonciation de ce type de crimes », indique Mme Cliche.

Elle ajoute que les infractions rapportées à la police l’an dernier n’ont pas nécessairement toutes été commises en 2017.

Ça peut impliquer des crimes qui se sont passés dans les années antérieures. On peut remonter à un an, cinq ans ou dix ans. Mélissa Cliche, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec

Mobilisation citoyenne

La porte-parole du Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), Stéphanie Tremblay, explique que les cas médiatisés d’inconduite sexuelle entraînent une mobilisation citoyenne qui incite les victimes à briser le silence.

« C’est vraiment cette mobilisation-là, ce soutien que ressentent les victimes d’agressions sexuelles de la part de la population générale, qui les amène à aller chercher du soutien puis à dénoncer davantage », affirme-t-elle.

Les victimes vont se sentir plus en confiance, moins honteuses et moins coupables des agressions qu’elles ont subies. Stéphanie Tremblay, porte-parole du Regroupement québécois des CALACS

Pas un phénomène nouveau

L’augmentation des signalements de crimes sexuels aux forces policières n’est pas un phénomène nouveau, à Québec comme ailleurs dans la province.

Dans son Rapport annuel 2016 publié en juin dernier, le SPVQ rapportait déjà une hausse des signalements. Le corps policier attribuait en partie cette croissance à la vague d’agressions et d’introductions par effraction survenues en octobre 2016 sur le campus de l’Université Laval.

Les policiers avaient établi un poste de commandement sur le campus de l’Université Laval l’automne dernier à la suite d’une série d’agressions sexuelles. Photo : Radio-Canada/Camille Simard

Hausse marquée au Québec

Selon les données les plus récentes du ministère de la Sécurité publique portant sur l’ensemble du Québec, les corps policiers de la province ont enregistré 5806 infractions sexuelles en 2015. C’est 10,4 % de plus qu’en 2014.

Les hausses les plus significatives concernent les signalements d’agressions sexuelles graves et armées, qui ont augmenté respectivement de 68,4 % et 85,7 %.

Comme les données provinciales les plus à jour datent de 2015, elles ne permettent pas de vérifier l’impact que les cas d’inconduite sexuelle rapportés dans les médias au cours des trois dernières années ont pu avoir sur les niveaux de signalements. On n’a qu’à penser aux allégations de nature sexuelle visant Gilbert Rozon et Éric Salvail.

Les chiffres fournis par certains corps policiers comme le SPVQ permettent toutefois d’anticiper que la hausse des signalements s’est poursuivie après 2015 à la grandeur du Québec.

Gilbert Rozon et Éric Salvail ont été éclaboussés par des allégations d’inconduite sexuelles dans la foulée du mouvement #MoiAussi. Photo : Radio-Canada

5 % des agressions dénoncées

Même si les signalements augmentent, la très grande majorité des infractions sexuelles ne sont pas rapportées à la police. Selon Statistique Canada, seulement 5 % des agressions sexuelles ont été signalées aux forces de l’ordre en 2014.

Stéphanie Tremblay soutient que l’augmentation des signalements passe par un changement de culture au sein de l’appareil judiciaire. La porte-parole du Regroupement québécois des CALACS plaide notamment pour une meilleure formation des acteurs du système de justice et une révision du traitement des plaintes.

On est encore confronté à un système qui a de la difficulté à traiter les cas d’agressions sexuelles. Donc, avant de dire aux victimes de porter plainte, il faut que le système de justice fasse ses devoirs et facilite vraiment [leur] passage en justice. Stéphanie Tremblay, porte-parole du Regroupement québécois des CALACS

Ligne téléphonique

Afin d’encourager les victimes de violences sexuelles à dénoncer leur agresseur, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a récemment mis en place une ligne téléphonique qui fournit de l’information sur le processus judiciaire lié au traitement d’une plainte.

« Ça peut rassurer les victimes [et] leur montrer l’accompagnement dont elles peuvent bénéficier dans ce processus judiciaire qui peut parfois être stressant et long pour les victimes », fait valoir Mélissa Cliche du SPVQ.

Le service téléphonique est gratuit et entièrement confidentiel. Il est en activité du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Le numéro de la ligne est le 1 877 547-DPCP (3727).