Le printemps bien installé dans la province multiplie les possibilités pour ces prédateurs de partir à la recherche de nourriture ou de nouveaux territoires.

Grimper dans un arbre n'est pas la solution pour se sauver d'un ours, mais se réfugier derrière un arbre ou un rocher pourrait calmer l'animal, soutient le ministère.

La plupart du temps, les ours noirs vont menacer, mais n'attaquent pas. Si c’est le cas, se débattre et de ne surtout pas faire le mort.

Si le cougar attaque, le mieux est encore de se débattre et de ne surtout pas faire le mort.

Les loups sont surtout présents dans les parties boisées de la Saskatchewan, où il y a peu d'activité humaine. Photo : U.S. Fish and Wildlife Service, File/The Associated Press