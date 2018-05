Un texte de Michel Charron

À Calgary, l’ensemble vocal Voix des Rocheuses célèbre cette année son 40e anniversaire.

Moi mes souliers ont beaucoup chanté.., nous fait redécouvrir l’ensemble d’une vingtaine de voix, qui est accompagné de six musiciens, pour ses deux prestations du mois de mai.

Au delà d'un simple concert d’airs populaires entendus à la radio, la chorale présentera aussi une chorégraphie, ce qui ajoute le défi de chanter par coeur.

Le groupe vocal, qui a été créé en 1978, compte toujours une de ses membres fondatrices.

Marlene Dame, qui est issue d’un foyer exogame, a pu garder un lien étroit avec la francophonie grâce à Voix des Rocheuses.

Son souvenir le plus cher la ramène à Québec, en 1985, aux Choralies internationales canadiennes, où la chorale a fait une tournée d’une semaine dans la région de Québec.

Les chorales françaises qui étaient là trouvaient qu'on avait maintenu quelque chose de différent. On chantait la musique du peuple, ce qui était une source de fierté pour moi. Marlene Dame, membre fondateur de Voix des Rocheuses

À Edmonton, la chorale Les Chantamis en est à sa 51e saison.

Le groupe d’une quarantaine de voix propose une approche plus actuelle cette année avec son spectacle Mixtape.

À cette occasion, la chorale accueille la chanteuse pop rétrofuturiste Karimah, qu’on retrouve sur l’album La Voix 5.

Elle est appuyée par le chœur pour deux des quatre pièces qu’elle chante, dont Humana de Lara Fabian, sa préférée.

Comme le suggère le nom Chantamis, c’est un groupe d’amis qui aiment chanter.

Pour certains, c’est même plus que ça; ils prêtent au chant choral des effets bénéfiques.

J’étais sortie d’une maladie grave et j’avais vraiment besoin de sortir de chez moi. Ça m’a permis de m’extérioriser d’une autre manière et puis ça m'a permis d'aller plus loin dans mon propre cheminement. Françoise Deloisy, choriste de la chorale Les Chantamis