Les parents n’ont pas à tolérer des agressions de la part de leurs enfants, a déclaré le juge de la cour provinciale de la Colombie-Britannique, Richard Hewson, en rendant sa décision.

C’est parce que la mère a invoqué la légitime défense qu’elle a été innocentée, parce « qu’un niveau de force utilisé [pour restreindre l’enfant] qui n’aurait pas été raisonnable pour une correction peut l'être pour une légitime défense », a expliqué le juge Hewson.

Incident

L’incident a eu lieu en septembre 2016. La mère, désignée par les initiales S.H., voyait à ce moment son fils de 8 ans tous les deux week-ends. Le garçon, désigné par la lettre C, avait un historique de comportements difficiles.

C’est lorsque la mère a refusé d’acheter un jouet à son garçon que la crise a commencé. La mère affirme que le garçon a commencé à jurer, à l'insulter et à la frapper dans les jambes et les chevilles.

La mère a donc réagi à la crise en enveloppant le garçon de ses bras, une méthode qui lui avait été recommandée par des conseillers. Le garçon a continué à se débattre et ils sont tous deux tombés au sol. La mère s’est ensuite assise sur l’enfant pour continuer à le restreindre.

C’est le père de l’enfant, séparé de la mère, qui a rapporté l’incident 3 mois plus tard, disant que le garçon avait de la terre sur le visage, des égratignures sur le cou et les épaules et de l’herbe sur son cou lorsqu’il l'a récupéré.

Correction vs légitime défense

La mère avait invoqué le droit à la correction et à la légitime défense.

Article 43 du Code criminel Pour que la force contre un enfant soit justifiée : il faut être le parent, tuteur ou enseignant de l’enfant;

la force est administrée pour une correction;

la force est raisonnable.

Le juge a déterminé que la décision de la mère de plaquer son garçon au sol avait été davantage motivée par la frustration que par un désir de discipline. Par contre, le juge a admis que des coups aux chevilles sont très douloureux et que la mère a utilisé une force proportionnelle aux actions de son fils pour se protéger.

Mais le juge Hewson conclut que si la mère n’avait pas été victime de coups, plaquer l’enfant au sol et lui causer des égratignures et des ecchymoses n’aurait pas été raisonnable.

D’après des informations de Jason Proctor