Depuis que la Chine a presque fermé ses frontières aux importations de matières recyclables et que le prix des ballots de papier a chuté sur les marchés, la plupart des centres de tri du Québec fonctionnent à perte.

Le centre de tri de Grande-Rivière et Récupération des Basques, à Trois-Pistoles, disent toutefois s’en sortir.

À Grande-Rivière, la plupart des matières du centre trouvent acheteur sur les marchés québécois, selon la directrice de la Régie des matières résiduelles de la Gaspésie, Nathalie Drapeau. Récupération des Basques réussit aussi à vendre à des clients québécois.

Si on se compare à d'autres centres de tri, ça va encore très bien [chez nous]. Johanne Beaulieu, directrice générale de Récupération des Basques

Des matières sont aussi envoyées à un courtier et sont parfois achetées à des prix plus bas. D’autres, par contre, ne trouvent plus preneur.

C’est le cas, par exemple, des sacs de plastique qui s'accumulent dans la cour du Centre de tri de Grande-Rivière. Le centre avait un acheteur assez régulier il y a un peu plus d’un an, ce qui n’est plus le cas. Les fibres de carton sont aussi un peu plus difficiles à vendre.

Nathalie Drapeau indique que des instances, comme Recyc-Québec, travaillent sur le dossier « pour essayer de trouver des débouchés » pour les sacs de plastique.

Les matières comme le carton, le journal et les plastiques s’écoulent encore bien, selon Mme Drapeau.

D’après les informations de Michel-Félix Tremblay