Nous savons depuis septembre dernier que la Internet Research Agency (IRA), une usine à trolls basée à Saint-Pétersbourg et réputée très proche du Kremlin, a acheté quelque 100 000 $ de publicités à saveur électorale aux États-Unis pendant la dernière campagne présidentielle. Ce modeste budget a permis à ces trolls de rejoindre plus de 120 millions de personnes, en utilisant de fausses pages Facebook activistes.

En novembre 2017, nous avions eu un aperçu du contenu de certaines publicités dans le cadre du témoignage de représentants de Facebook devant le Congrès. Déjà à l'époque, il était clair que la tactique russe cherchait à miser sur les divisions sociales aux États-Unis pour créer le chaos.

Ce qui a été dévoilé jeudi matin est tout simplement abasourdissant.

Le comité sur le renseignement du Congrès américain a décidé de non seulement dévoiler le contenu des 3000 publicités achetées par l'IRA entre juin 2015 et août 2018, mais aussi les métadonnées qui y sont associées. Nous pouvons donc voir les populations ciblées par ces publicités, le budget qui leur était alloué, le nombre de personnes rejointes et le nombre de clics suscités.

Nul doute que les chercheurs et les journalistes se pencheront dans les mois et les années à venir sur cette immense banque de données. Je n'ai évidemment pas pu consulter chacune des 3000 publicités russes. Voici tout de même ce qu'une analyse préliminaire de celles-ci permet de déterminer sur la stratégie déployée par l'IRA.

Étape 1 : créer des communautés

L'avantage d'avoir accès à cette base de données est que les publicités sont présentées de façon plus ou moins chronologique. Nous pouvons donc voir l'évolution de la stratégie russe à mesure que les élections approchaient.

Au début de cette campagne de désinformation, l'IRA cherchait à placer ses pions et à créer des communautés engagées sur le web. Car plus une page Facebook suscite de l'engouement, plus les messages qui y sont publiés rejoignent un large auditoire. Cet auditoire motivé et mobilisé sera beaucoup plus porté à propager notre message.

C'est exactement ce que l'IRA a tenté de faire, parfois avec un succès assez considérable. L'usine à trolls a créé toute une panoplie de pages visant certaines communautés : les Noirs, la communauté LGBT, les « patriotes », les musulmans, les admirateurs des États sudistes pendant la guerre de Sécession, et j'en passe.

Quelques unes des communautés créées aux États-Unis par l'Internet Research Agency russe. Photo : Capture d'écran Facebook

Une partie de la stratégie consistait à cibler certaines communautés avec des publicités sur Facebook et Instagram, chose que ces plateformes ont grandement facilitée. Instagram permettait à l'IRA d'envoyer des publicités à des personnes ayant des « comportements afro-américains » dans certaines villes américaines, dont Baltimore, Fergusson, Saint-Louis et Cleveland. Ces villes à forte population noire ont toutes été le théâtre de cas très médiatisés de violence policière contre de jeunes Noirs.

Métadonnées montrant le ciblage d'une publicité russe. On peut voir que la publicité cible les personnes de 18 à 51 ans vivant aux États-Unis, qui ont des « comportements afro-américains » et qui aiment certaines pages Facebook, dont Maya Angelou ou le magazine Mother Jones. À noter que ces publicités excluent aussi les personnes d'origine hispanique. Photo : Capture d'écran Facebook

L'usine à trolls a passé le plus clair de son temps en 2015 à publier des articles, des photos ou des vidéos susceptibles de susciter de l'engagement chez leurs auditoires respectifs. Connaissant très bien le pouvoir de l'émotion sur les réseaux sociaux, ces pages ont misé sur des histoires qui soulevaient l'indignation de leurs communautés.

L'IRA agissait comme tout bon gestionnaire de communauté sur les réseaux sociaux, quoi!

Quelques publicités mises de l'avant pour mobiliser les communautés. Celle de gauche parle d'une jeune femme transgenre tuée aux États-Unis. Celle du centre parle du mécontentement des Noirs à Baltimore. Celle de droite affirme que la Maison-Blanche de l'ancien président américain, Barack Obama, ne respecte pas des militaires tués. Photo : Capture d'écran Facebook

Tout ça a permis à ces pages d'amasser des auditoires mobilisés. Remarquez que tout cela avait lieu plus d'un an avant l'élection. En faisant cela, l'IRA mettait en place le micro et les haut-parleurs qui allaient lui servir pendant l'élection.

Étape 2 : consolider la mobilisation

En 2016, les fausses communautés activistes de l'IRA sont passées en deuxième vitesse. Il ne suffisait plus de susciter l'indignation sur les réseaux sociaux. L'IRA voulait sortir du cyberespace et fléchir ses muscles dans la « vraie vie ».

L'usine à trolls a donc commencé à organiser des manifestations un peu partout aux États-Unis. Nous savions déjà que des Américains avaient manifesté, à leur insu, à l'invitation d'acteurs russes. Mais l'ampleur de ce phénomène n'était jusqu'ici pas encore connue.

J'ai vu pas moins d'une vingtaine de manifestations organisées par l'IRA dans la banque de données - et je l'ai seulement effleurée. Il y en a sans doute beaucoup plus.

La vaste majorité des manifestations cherchaient à mobiliser la communauté noire. Mais ce qui est hallucinant là-dedans, c'est qu'on n'a pas simplement cherché à mobiliser les activistes pour manifester contre des politiciens ou des politiques. On les a aussi invités à participer à des vigiles pour des Noirs tués par la police ou emprisonnés injustement, par exemple.

Deux manifestations en solidarité avec la communauté noire créées par l'Internet Research Agency. Celle de gauche appelle à manifester pour que Jerome Smith, un homme noir qui a passé 31 ans en prison, soit libéré. À droite, une manifestation contre le mois de l'histoire des États confédérés. Photo : Capture d'écran Facebook

En d'autres mots, on a usurpé de réelles injustices pour solidifier l'emprise de ces communautés virtuelles sur de vraies communautés humaines ayant un vrai impact sur la société.

Étape 3 : Susciter l'engagement électoral - et le décourager

À ce stade-ci, la tactique russe cherchait autant à influencer le vote de certains que d'en décourager d'autres d'aller voter. Un des meilleurs exemples de cette stratégie date d'août 2016. La base de données nous apprend que l'IRA a lancé une pétition pour destituer Hillary Clinton comme candidate démocrate. À quelques mois du scrutin de novembre, il aurait été impensable pour le parti démocrate de changer de cheval de course, mais le but était sans doute de miner la crédibilité de celle-ci.

Ainsi, l'IRA a partagé sa pétition sur sa page pour les supporteurs de Donald Trump... mais aussi sur celle de supporteurs de Bernie Sanders, l'opposant de Mme Clinton dans les primaires de son parti.

Deux publicités identiques publiés par des pages pro-Donald Trump et pro-Bernie Sanders. La pétition appelle à la destitution de Hillary Clinton. Photo : Capture d'écran Facebook

En même temps, l'IRA cherchait à décourager les Noirs et les progressistes de voter pour Hillary Clinton.

Deux publicités visant à décourager les Noirs et les progressistes à voter pour Hillary Clinton. L'image de gauche affirme que « Hillary Clinton ne mérite pas le vote des Noirs ». Photo : Capture d'écran Facebook

Dans l'exemple de droite, on voit qu'elle utilisait sa page pour les « libéraux » (aux États-Unis, « libéral » veut dire une personne qui est progressiste, traditionnellement un électorat donné au Parti démocrate) pour tenter la même chose chez ceux-ci. Dans cette publicité, on affirme à mots à peine couverts que Hillary Clinton est plus « croche » que Richard Nixon, ce président républicain destitué pour avoir commis de l'espionnage politique dans les années 1970.

À remarquer que cette tactique a continué après l'élection. Dans les derniers mois de 2016, l'IRA a continué de tenter de convaincre la communauté noire de se désengager de la vie politique au pays.

Deux publicités visant à encourager les Noirs de ne pas participer à la politique américaine. Dans celle de gauche, on affirme que le footballeur Colin Kaepernick n'a voté pour aucun des deux candidats. Dans celle de droite, on encourage les Noirs à « ne pas faire partie du système », qui « favorise les blancs ». Photo : Capture d'écran Facebook

On a utilisé entre autres le footballeur américain Colin Kaepernick et le groupe activiste, les Black Panthers, pour encourager les noirs à ne plus aller voter. Assez étrangement, l'usine à trolls a aussi créé des pages visant à mobiliser les populations américaines d'origine mexicaine et autochtone durant cette même période.

Un constat inquiétant

Vous vous demandez sans doute : est-ce que ça a fonctionné?

Je ne le sais pas. Je doute fortement que ces publicités, dont certaines comportaient de l'anglais tellement truffé de fautes russophones qu'on dirait une parodie, aient joué un rôle prépondérant sur le résultat de l'élection.

Mais il y a tout de même là plusieurs constats inquiétants.

L'IRA a tenté de semer le chaos aux États-Unis en utilisant les réseaux sociaux. Et ceux-ci n'étaient que trop heureux de l'aider. Facebook et Instagram ont permis aux trolls de cibler très précisément les populations qu'ils voulaient atteindre. Et les internautes, abreuvés de scandales et d'indignation, ont joué le jeu. Cela a permis à des trolls de Saint-Pétersbourg de créer des communautés engagées et mobilisées, puis de les utiliser pour propager leur message.

Facebook a certainement une part de responsabilité. Certaines publicités frôlaient l'appel à la haine. D'autres, clairement électorales, ont été approuvées, même si elles avaient été achetées avec des roubles. Facebook a annoncé une série de mesures pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. L'entreprise demandera désormais que toute personne voulant acheter des publicités électorales prouve qu'elle a le droit de le faire selon les lois en place où a lieu le scrutin.

Mais je me demande : pourquoi cela n'a-t-il pas été fait dès que Facebook a commencé à vendre des publicités électorales?

Je crois par contre que nous, les internautes, avons aussi notre part de responsabilité. Personne n'a forcé d'Américains à s'abonner aux pages créées par l'IRA. Les trolls ont plutôt misé sur nos faiblesses humaines - notre désir de vouloir faire partie d'une communauté qui nous ressemble; notre propension à vouloir promouvoir notre « équipe » et à dénoncer les membres de l'équipe adverse; notre tendance à partager tout ce qui enflamme nos émotions - pour les manipuler et en faire des agents de propagande.

À vouloir se jeter, sans prendre un moment de recul, sur chaque nouvelle indignation du jour, on risque tôt ou tard de tomber dupes de campagnes de désinformation du genre.

Ça, aussi, c'est à changer.