Les Forces armées ont un agent de liaison militaire qui travaille à temps plein ces jours-ci auprès de l’Organisation des mesures d’urgence.

Avec la baisse des niveaux d'eau, les efforts de nettoyage sont devenus la priorité.

« Nous savons que les habitants du Nouveau-Brunswick veulent aider et nous savons qu’ils peuvent le faire le plus efficacement possible, a déclaré M. Gallant jeudi. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais en travaillant ensemble, nous continuerons à faire preuve d’esprit communautaire et de résilience, deux valeurs importantes pour les gens de notre province. »

En début de soirée jeudi, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a fait savoir par message Twitter qu'il avait, au cours de l'après-midi accepté la demande du Nouveau-Brunswick pour de l'aide fédérale, y compris celle des Forces armées.