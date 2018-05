Les fonctionnaires peuvent présenter des idées aux gestionnaires du nouveau fonds de capital de transformation. Les idées qui démontrent un retour sur investissement dans les quatre ans seront aptes à recevoir du financement.

Le premier ministre Brian Pallister était flanqué du greffier du conseil exécutif et secrétaire du cabinet, Fred Meier, et du ministre des Finances, Cameron Friesen, lorsqu'il a fait cette annonce mercredi.

« Notre modèle de gouvernement met l'accent sur les budgets annuels qui créent des options à court terme, ce qui laisse très peu de place pour investir dans l'innovation pour des résultats à plus long terme », souligne Fred Meier.

Dans le cadre de leurs soumissions, les fonctionnaires doivent déterminer tous les facteurs de risque et inclure un plan d'atténuation des risques.

« En cours de route, il y aura probablement des choses qui ne fonctionneront pas, et nous ne devons pas avoir peur de le dire. Nous devons créer un environnement où les gens n’ont pas peur de l'échec », a dit le ministre des Finances.

Fred Meier affirme que des consultants privés aideront les fonctionnaires à mieux orienter leurs idées.