Un texte de François Robert

Depuis 2005, la Fondation Cancer Fermont a remis près de 500 000 $ en dons aux malades et à leurs familles pour leur faciliter la traversée de cette épreuve.

« Le cancer coûte énormément cher. Par exemple, quand on part de l’aéroport de Fermont pour aller suivre des traitements à l’extérieur », note Denis Grenier.

Fermont Photo : Radio-Canada

« Les gens dont la recette de chimiothérapie a été déterminée, ils peuvent la recevoir au dispensaire de Fermont, mais pour certains traitements, il est nécessaire d’aller à l’extérieur », précise Denis Grenier.

L’aide peut aussi servir à rembourser les frais de transport des proches des malades, pour aller les visiter.

La Fondation Cancer Fermont veut aider à réduire le stress des personnes atteintes et leurs proches le plus possible, explique-t-il.

L’impulsion de départ a été donnée alors qu’un élève de l’école de danse de Denis Grenier et sa conjointe était atteint du cancer de la moelle osseuse. Denis Grenier a voulu lui venir en aide.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, souligne que l’engagement de Denis Grenier et de ses bénévoles va au-delà de la récolte de fonds et de la redistribution aux malades.

La députée du Bloc québécois dans Manicouagan, Marilène Gill. Photo : Radio-Canada

« Je dois dire aussi que Monsieur Grenier, c’est tout à son honneur, il va aussi aller visiter tous ces gens-là, les gens qui ont eu le cancer, les gens qui viennent d’avoir un diagnostic », illustre Marilène Gill.

C’est vraiment un soutien à toutes les étapes, que ce soit la rémission ou parfois malheureusement dans le cas d’un décès. C’est aussi une ressource humaine, j’ai parlé du financier, mais il y a vraiment une ressource humaine aussi. Marilène Gill, député de Manicouagan

Selon Marilène Gill, le modèle de la Fondation Cancer Fermont pourrait être exporté dans d’autres secteurs de sa circonscription et du pays.

La Fondation organise tous les ans diverses activités de financement.