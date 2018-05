L’écrivain Bertrand Gauthier œuvre dans le milieu de l’éducation lorsqu’il constate le manque de matériel pédagogique de qualité dans les écoles québécoises.

En 1977, il fonde les éditions le Tamanoir qui deviennent, en 1978, La courte échelle. C’est la naissance de la première maison au Québec spécialisée dans la « littérature enfantine ».

Au Montréal ce soir du 23 septembre 1987 animé par Charles Tisseyre, la journaliste Catherine Kovacs se rend dans les locaux de l’éditeur, à Montréal. Elle y rencontre le fondateur.

À l’époque, La courte échelle vient de signer une importante transaction avec Hachette. Son objectif : couvrir la totalité du marché québécois.

La courte échelle offre une vitrine aux auteurs et aux illustrateurs québécois. Ses livres se retrouvent dans les écoles et servent de matériel pédagogique d’appoint.

Au début des années 1990, l’industrie québécoise du livre pour adolescents est en pleine expansion. C’est ce qu’explique l’animatrice Suzanne Laberge à l’émission Édition magazine du 2 octobre 1991.

La courte échelle est un chef de file dans le domaine. En cinq ans, la publication de ses titres qui s’adressent aux adolescents quadruple.

Dans ce reportage de la journaliste Lakshmi Nguon, Bertrand Gauthier explique que la maison d’édition s’est d’abord intéressée aux tout-petits. Mais ces enfants ont grandi et ont souhaité continuer à lire. Pour répondre à leurs besoins, La courte échelle s’est mise à publier des ouvrages pour plus grands. Le créneau s’est développé naturellement.