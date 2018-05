Ces six individus et ces trois entités sont sanctionnés dans le cadre des règles américaines ciblant les suspects de terrorisme et les activités financières iraniennes.

L'armée israélienne a accusé la force Al-Qods, unité d'élite des Gardiens de la révolution iranienne, d'avoir tiré une vingtaine de roquettes à partir de la Syrie sur le Golan, sans faire de victimes.

Ces tirs ont provoqué une riposte israélienne sans précédent depuis le début du conflit syrien, il y a sept ans.

Condamnant « les attaques provocatrices » de l'Iran, la Maison-Blanche avait indiqué un peu plus tôt dans la journée que le corps des Gardiens de la révolution iranienne devrait « assumer l'entière responsabilité des conséquences de ses actes irresponsables ».