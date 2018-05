Dave Wells et Sandra Wells, qui ne sont pas parents, font partie des demandeurs dont l’inscription pourra être réévaluée par un comité. « On espérait plutôt que tout le système d’inscription soit renversé », soutient Dave Wells, tout de même heureux d’avoir droit à cette « deuxième chance ».

Les inscriptions de Dave Wells et Sandra Wells ont d’abord été rejetées parce qu’ils n’ont pas pu fournir des documents prouvant qu’ils s’identifiaient comme des Micmacs avant le 22 septembre 2011, date à laquelle la bande de Qalipu a été reconnue par le gouvernement fédéral.

Dave Wells prend la parole lors d'un rassemblement de demandeurs refusés, l'an dernier. Photo : CBC

Ils ont reçu leur lettre de refus en 2017 et le fonctionnement des procédures avait alors changé. Ils devaient désormais prouver qu’ils s’identifiaient comme Autochtone avant juin 2008 et ils ne pouvaient plus faire appel de la décision de refus.

La Fédération des Indiens de Terre-Neuve (FIT), dont fait partie la Première Nation Qalipu, et le gouvernement canadien ont signé, en 2013, une entente qui protège les élus et les employés de la bande en cas de poursuite lorsque des demandes d'inscription sont refusées, selon des documents qu’a obtenus CBC.

Deux jours après la signature de cette entente, le système de points pour adhérer à la bande a été implanté.

Dans ce système, les personnes ne résidant pas dans l’une des 67 communautés micmaques de la province reçoivent un score.

L’inscription est officielle lorsque le demandeur a un score d’au moins 13 points et qu’il réussit à prouver son identité micmaque.

Les critères d'admission : Visiter régulièrement le territoire des Micmacs de Terre-Neuve (4 points);

Communications régulières avec des membres de la Première Nation (2 points);

Habiter à Terre-Neuve (3 points);

Être membre d’une organisation micmaque reconnue (9 points);

Pratiquer les activités culturelles traditionnelles micmaques (9 points).

Dans un cas, un homme considéré par la communauté comme « la quintessence du mode de vie autochtone » s’est vu refuser sa demande d’adhésion par seulement un point.

Un autre homme n’a pas été accepté puisqu’il a dû déménager pour quelques années pendant son service militaire.

Selon Dave Wells, l’appartenance à la bande devrait être déterminée selon un système basé sur la généalogie.