Un texte de Camille Laventure

Pour les gourmands de métier

Prenez le champ!, Julie Aubé, Éditions de l’Homme

Ce petit bouquin est bien rempli : 21 suggestions de balades gourmandes agrotouristiques d’une journée ou d’un week-end dans cinq régions du Québec y sont rassemblées. Il vise à faire découvrir aux touristes les artisans et producteurs locaux ainsi que le fruit de leur travail. À chaque arrêt, prenez le temps de faire vos réserves de vin, de bière, de fromage, de légumes et d’autres trésors gourmands québécois!

Pour les cyclistes chevronnés

Le Québec à vélo : 20 circuits découverte au Québec, Anne-Marie Grantner et Francine St-Laurent, Ulysse

Le Québec est une destination idéale pour les amateurs de vélo étant donné ses centaines de kilomètres de pistes cyclables thématiques, emblématiques ou simplement magnifiques. Ce guide pratique Ulysse saura vous aiguiller dans vos recherches de l’itinéraire qui répond le mieux à vos désirs et qui correspond le plus à votre niveau d’expertise sur deux roues.

Pour les campeurs aguerris

Le Québec en camping : plus de 150 terrains et des idées pour explorer 16 régions, Marie-France Bornais, Éditions de l’Homme

Campeuse d’expérience, Marie-France Bornais a tout vu. Elle a regroupé ses escapades, additionnées d’une bonne dose de conseils, dans cet ouvrage des plus complets. Il s’adresse à tous les genres de campeurs, peu importe le type d’hébergement choisi ou l’ambiance désirée.

Pour les passionnés d’histoire

Le Québec à 5 km/h : sur les sentiers et rivières des explorateurs, Nathalie Le Coz, Éditions Fides

À mi-chemin entre guide touristique et guide historique, Le Québec à 5 km/h raconte les voyages d’exploration des premiers Européens venus arpenter les forêts denses et les rivières sinueuses du Québec. En plus de découvrir ces aventures, les lecteurs peuvent les vivre à leur façon : des sentiers, dont le trajet ressemble beaucoup à celui suivi par les explorateurs, sont suggérés dans le livre.

Pour votre plus fidèle compagnon de voyage

Escapades pour chien et autres idées de sorties, collectif d’auteurs, Les éditions touristiques du Québec

Créez le parfait itinéraire de voyage au Québec pour vous et votre chien! Faites la découverte d’endroits où dormir et d’attractions touristiques qui accueilleront votre meilleur ami avec joie, en plus de nombreux conseils pour simplifier vos prochains déplacements avec un chien sur la banquette arrière.

Pour les cuisinomanes débutants

Produits régionaux et circuits agrotouristiques du Québec, collectif, Les Éditions Néopol, collection Petit futé

Concis, mais complet, ce livre vous emmène aux quatre coins de la province pour vous faire découvrir l’essentiel des producteurs gourmands d’ici. Il est bâti comme un guide de voyage classique et offre donc énormément d’informations pratiques sur les lieux et commerces présentés. À laisser dans votre sac à dos!

Pour les amateurs de plein air… et de luxe

Plein air et art de vivre au Québec : 125 séjours épicuriens, Thierry Ducharme, Ulysse

Quoi de mieux qu’un délicieux repas aux saveurs locales ou une bonne soirée au spa après une journée de randonnée ardue ou une longue expédition en kayak? Cet ouvrage propose des circuits qui plairont aux plus douillets des explorateurs, car ils allient des activités de plein air et des expériences gourmandes, culturelles ou relaxantes haut de gamme.

Pour les indécis et ceux qui ont tout vu

Testé et approuvé : le Québec en plus de 100 expériences extraordinaires, Marie-Julie Gagnon, Parfum d’encre

Dix femmes, des journalistes et des blogueuses, ont rassemblé leurs expéditions coups de cœur au Québec pour vous offrir une sélection sans pareil. Quelques jours dans le Grand Nord? Certainement. Une escapade ponctuée d’activités nocturnes? Pas de problème. Avec une centaine de destinations et de trajets suggérés, chacun y trouvera son compte.