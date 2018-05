Un texte de Denis-Michel Thibeault

Pour la deuxième fois depuis leur retour à Winnipeg, les Jets ont atteint les séries éliminatoires, mais cette fois, comme la chanteuse locale, ils ne sont pas que des figurants. « C’est encore mieux que j’aurais pu imaginer, raconte Stacey Nattrass. C’était tellement intense et excitant. »

« Je fais des exercices de relaxation avant d’embarquer sur la glace, parce qu’avec l’excitation de la foule, mon cœur commence à battre rapidement et ça devient difficile de respirer », raconte-t-elle.

Elle devient rapidement émotive lorsqu’elle pense à la confiance que les propriétaires de l’équipe lui accordent en la laissant accomplir « une tâche aussi importante. »

« C’est une belle preuve de respect »

Stacey Nattrass chante à 90 % des parties des Jets qui ont lieu à Winnipeg. Alors que d’autres villes, comme Nashville, décident de faire appel à des vedettes pour interpréter les hymnes nationaux, True North Sports and Enternaiment, l’entreprise propriétaire des Jets, a décidé de continuer à faire appel à leur chanteuse de saison régulière.

C’est une belle preuve de respect de savoir que l’organisation place toute sa confiance en moi. Je ne tiens rien pour acquis, c’était mon rêve quand j’étais plus jeune. Stacey Nattrass

Il faut croire qu'on ne change pas une formule gagnante, puisque Stacey Nattrass chante les hymnes nationaux depuis 1997. C'était d'abord durant les parties du Moose puis durant celles des Jets.

C’est elle qui a eu l'honneur de chanter le dernier hymne national à l’ancien aréna de Winnipeg, et le premier, dans le nouveau complexe.

Après toutes ces années, elle n’est plus dérangée par la foule qui crie « True North » à pleins poumons dans l’aréna, mais adore voir à la télévision la réaction des autres chanteurs surpris.

« Je laisse les autres chanteurs le découvrir par eux-mêmes », s’exclame-t-elle en riant.

Stacey Nattrass fait partie d’un petit groupe restreint de chanteurs d’hymnes nationaux à travers la Ligue nationale de hockey qui « s'encouragent les uns les autres ».

La chanteuse Stacey Nattrass en compagnie de feu Len Kropioski, lors de l'hymne national canadien. Photo : Twitter de Stacey Nattrass

« D’autres chanteurs de l’hymne national m’ont contactée pour me féliciter », dit celle qui fait aussi fait régulièrement de même avec ses homologues, particulièrement avec John deCausmeaker, le chanteur des hymnes nationaux du Wild du Minnesota.

« Je ne dirais pas qu’il y a une communauté officielle, mais lui et moi, on se parle souvent et on se disait qu’il devrait y avoir un groupe de soutien pour les chanteurs d’hymnes nationaux dans la LNH », raconte-t-elle en riant.

La pression des hymnes nationaux

Mère de trois enfants et professeur de chant dans une école de Winnipeg, Stacey Nattrass ne vit pas la vie des vedettes, mais lorsqu’elle est sur la patinoire, elle s’expose quand même à la critique.

« Nous sommes constamment sous le microscope. Les gens prennent les hymnes nationaux très au sérieux et trouvent cela important. Les gens ont des opinions et ne se gênent pas pour vous le dire. »

La pression est bien réelle, et la marge d’erreur est nulle. « On est à une erreur d’apparaître dans les faits saillants des bulletins de sports pour le reste de ses jours. »

La chanteuse de Winnipege dit qu'elle ne se fatiguera jamais de chanter les hymnes nationaux, mais elle aimerait cependant faire connaître sa voix dans un registre différent. « J’adorerais enregistrer un album un jour, admet-elle. Mais, pour l’instant, j'ai une vie beaucoup trop occupée pour me lancer dans ce genre de projet. »

Stacey Nattrass espère maintenant que la rencontre de lundi n’aura pas été sa dernière de l’année. Les Jets de Winnipeg affrontent les Predators à Nashville, jeudi soir, pour la septième rencontre, celle qui sera décisive, de la série.