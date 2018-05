Un texte de Thibault Jourdan

« La Ville pensait que tout allait sur des roulettes jusqu’à ce [qu'elle voit] des rapports dans les médias selon lesquels le comité envisageait de tout recommencer à zéro », commence le conseiller de Saint-Boniface, Mathieu Allard.

Dans un courriel, un porte-parole de Winnipeg précise que « bien qu’il n’y ait pas de date limite pour utiliser l’argent donné, la Ville a indiqué au Comité du monument Georges Forest qu’il avait jusqu’au 31 mai pour résoudre la mésentente avec l’artiste ».

25 000 $ à rembourser?

Si la discorde n’est pas réglée, le comité pourrait devoir rembourser les fonds à la Ville.

La demande du comité était de voir si on pouvait repousser la date, mais même si on repousse la date, on doit demander que le projet aille de l’avant ou que l’argent soit remboursé. Mathieu Allard, conseiller municipal

Le Comité du monument Georges Forest avait reçu une subvention de 25 000 $, octroyée par la Ville par l’intermédiaire du Comité Riel. Selon le compte-rendu du Comité Riel daté du 12 juin 2017, 23 000 $ proviennent de la réserve du conseiller municipal de Saint-Boniface, et 2000 $ de celle du conseiller municipal de Saint-Vital, Brian Mayes.

Un retard qui pourrait occasionner beaucoup de tracas

Si le Comité du monument Georges Forest décidait de recommencer à zéro et de changer de sculpteur, il ne serait alors pas sûr d’obtenir à nouveau des fonds de la Ville, précise Mathieu Allard. « Il faudrait [que le comité] fasse une nouvelle demande », dit-il.

« J’ai parlé au président du comité [mardi] pour réitérer ma position et que j’appuie notre administration, poursuit-il. J’ai aussi réitéré que c’est un fonds qui pourrait appuyer toutes sortes de projets capitaux à Saint-Boniface, et il n’y a pas un manque de projets », ajoute le conseiller.

Une statue satisfaisante et des regrets

Pour sa part, Mathieu Allard semble être satisfait de l’oeuvre réalisée par l’artiste Miguel Joyal. « Pour moi, elle paraît bien. Ça me semble être une vraie représentation de l’homme qu’on veut commémorer. »

Le conseiller de Saint-Boniface exprime cependant des regrets quant au processus choisi pour l’élaboration de cette statue. « Ayant eu l’expérience maintenant avec un monument, je sais qu’il y a d’autres processus. Dans le futur, je ferai un peu plus attention par rapport au processus. On a fait confiance au comité et on n’aurait pas voulu se rendre à cette impasse. [À l’avenir], on pourra se fier à des modèles pour avoir un processus sans accroc. »

Radio-Canada a tenté à plusieurs reprises de contacter le président du Comité du monument Georges Forest, Marcien Ferland, ainsi que plusieurs autres membres du comité. Aucun n’a répondu à nos sollicitations.