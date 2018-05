La ministre Charlebois a accordé une entrevue à Philippe Marcoux à l'émission Les matins d'ici.

Madame Charlebois a dit qu'elle a tenté de régler la situation, notamment par des investissements massifs et la création de sept nouveaux postes à l'évaluation, deux nouveaux postes pour les programmes jeunesse et quatre nouveaux postes de spécialistes en activités en Outaouais.

« On a fait beaucoup d'ajouts. On a modifié la loi 99 », a relaté Lucie Charlebois.

On investit massivement dans les centres de la protection de la jeunesse. Moi, je le fais pour les jeunes. Si on veut parler des jeunes, moi je fais tout ça pour les jeunes. Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux saines Habitudes de vie

« On a une problématique de recrutement et de rétention de la main-d'oeuvre pour les services aux jeunes en difficulté, mais on a déjà des gens qui travaillent dans nos ministères avec certains CISSS pour voir comment on peut faire mieux », a aussi expliqué la ministre.

La ministre Charlebois a également rappelé que les retards ne sont pas dans les interventions les plus urgentes de la DPJ, mais dans les cas où la sécurité des enfants n'est pas menacée.