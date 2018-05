Un texte d’Isabelle Damphousse

Après trois ans de calme plat, le dossier du réaménagement de la Grande Place à Rimouski connaît un nouvel élan.

Un consultant de la Ville de Rimouski a écouté les représentants de l’Association des propriétaires riverains et le propriétaire de la Grande Place, le Réseau Sélection, qui est aussi propriétaire de la résidence pour personnes âgées le Havre de l’Estuaire, située juste à côté.