Un texte de Tanya Neveu



Un camion à matières résiduelles a heurté le 20 mars dernier la thermopompe du Resto Pub des quinze, située à l'extérieur de l’établissement.



Le propriétaire doit complètement changer l'appareil pour un total de 4 500 $.



La MRC ne veut pas payer la facture. Elle se réfère à son règlement concernant la collecte des matières résiduelles.



Retour sur les faits



À son arrivée au restaurant le 20 mars dernier, le propriétaire Pascal Perreault,constate que sa thermopompe est arrachée.



« La police est venue, elle a fait son enquête. Les voisins nous ont dit que c'est le camion-poubelle qui avait reculé dans la thermopompe par accident », explique M. Perreault



Il décide alors de contacter la MRC pour avoir l'heure juste.

Deux jours après, il a fallu appeler nous-même car personne ne nous a avisé de l'accident. On nous a répondu que si on envoyait une facture pour la réparation, ils ne ramasseraient plus nos poubelles au restaurant. Pascal Perreault

L’envers de la médaille



La directrice du Centre de valorisation du Témiscamingue, Katy Pellerin, affirme plutôt avoir parlé au propriétaire le lendemain de l'accident.