Les ambulanciers, pompiers et policiers s’accordent pour dire que les automobilistes qui essaient de prendre des photos ou de tourner des vidéos des scènes d’accident sont plus nombreux que jamais et causent un réel problème sur les routes.

Le caporal Dal Hutchinson, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Halifax, croit qu’il est de plus en plus fréquent sur les routes de Nouvelle-Écosse de voir des automobilistes sortir de leur voie ou de la route, emboutir d’autres véhicules, et même frôler dangereusement les premiers répondants.

Les quidams qui rôdent autour des lieux d’un accident pour voir ce qui se passe ont toujours été un problème, reconnaît le policier Hutchinson. Mais la situation a empiré, selon lui. Il soutient que presque chaque fois qu’une collision routière se produit, il y a au moins un automobiliste tentant de filmer la scène par la fenêtre de sa voiture.

Les quidams qui rôdent autour des lieux d’un accident pour voir ce qui se passe ont toujours été un problème Photo : iStock/Manuel-F-O

Ils passent devant, ils veulent voir ce qui se passe, ils veulent être les premiers à le publier sur les médias sociaux et informer tout le monde. Caporal Dal Hutchinson, GRC

« On voit cela trop souvent », déplore-t-il, ajoutant que ces personnes se mettent en danger et risquent la vie des gens sur la route autour d’eux.

Dal Hutchinson de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Halifax. Photo : Photo fournie par Dal Hutchinson

Dal Hutchinson n’a pas fourni de chiffres sur les accidents qu’il estime causés par ce genre de comportement.

Il indique cependant qu’à de nombreuses reprises, il a lui-même presque été heurté par le véhicule d’un automobiliste tentant de voir une scène d’accident sur laquelle il s’était rendu dans le cadre de son travail.

Il y a peu de choses que les policiers puissent faire lorsque cette situation se produit, regrette Dal Hutchinson, puisque la priorité des agents est l’accident de la route. « Souvent, il n’y a que deux ou trois policiers présents, et ils n’ont pas la liberté de se lancer à la poursuite de quelqu’un », dit-il.

Jean Spicer, des services d'urgence en Nouvelle-Écosse. Photo : Michelle Doucette

Jean Spicer, directrice des communications aux Services de santé d’urgence (EHS) en Nouvelle-Écosse, attire quant à elle l’attention sur les conséquences de partager les images de scènes d’accident sur les réseaux sociaux.

Elle aimerait que les badauds qui sortent leur téléphone cellulaire dès qu’ils voient un accident se mettent à la place de la famille et des proches de la victime.

Les ambulanciers aimeraient que les automobilistes respectent la dignité des victimes d'accident de la route. Photo : iStock/bernardbodo

« Parfois, un proche apprend quelque chose sur les médias sociaux avant d’être informé d’une manière plus appropriée », regrette-t-elle.

Quoi faire lorsqu’on s’approche des lieux d’un accident

Elle aimerait aussi que les gens aient une pensée pour la dignité des victimes d’accident qui sont blessées ou en détresse.

« Nous demandons aux gens de ralentir et de respecter la loi du corridor de sécurité, avec beaucoup de prudence », explique Mme Spicer, mais aussi « de ne pas faire exprès d’observer le patient en difficulté, d’aider à protéger leur vie privée. »

Laissez-nous l’espace dont nous avons besoin pour travailler, laisser passer nos premiers répondants, et sortir ces patients pour qu’on les amène à l’hôpital. Dale Meldrum, chef de division au service d’incendie d’Halifax

Les ambulanciers, pompiers et policiers demandent tous aux automobilistes de ralentir, de ne pas s’approcher de la scène d’un accident et de ne pas sortir leur téléphone cellulaire lorsqu’ils sont au volant.