Le jour de la fermeture de l’Expo 67, Jean Drapeau prévoit des lendemains glorieux pour Terre des Hommes. Il rêve d’une exposition permanente qui attirerait les touristes et surtout, la jeunesse.

Après l’Expo, de nombreux pavillons nationaux ont été donnés à la Ville de Montréal. Ils peuvent ainsi être repris pour l’exposition Terre des Hommes. D’autres s’ajoutent ou sont transformés selon de nouvelles thématiques. Des concerts sont aussi au programme pour animer la Place des Nations.

La plupart des moyens de transport — si caractéristiques à l’Expo — sont récupérés, non sans avoir été rebaptisés. L’Expo-Express, le train léger qui transporte les passagers sur le site, devient par exemple l’Express des îles.

L’inauguration de Terre des Hommes

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article La Terre des Hommes – Que sera-t-elle?, 17 mai 1968

L’exposition Terre des Hommes est inaugurée le 17 mai 1968. À l’émission spéciale La Terre des Hommes — Que sera-t-elle?, le journaliste Claude-Jean Devirieux s’entretient avec le maire Jean Drapeau. Ce dernier ne doute pas de l’attrait de ce site renouvelé.

Les gens vont revenir comme les gens retournent voir les chutes Niagara, comme ils retournent se promener sur la rue principale, comme ils retournent se promener dans leur parc, voir les mêmes fontaines, les mêmes jardins. Ici, c’est quelque chose de nouveau. Chacun a l’impression d’être en voyage quand il est dans les Îles. Le maire Jean Drapeau

Une attraction touristique de taille en 1977

Terre des hommes a connu une durée de vie plus courte que prévu par le maire Drapeau. Néanmoins, l’expérience se sera étirée sur plus de dix ans.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Ce soir, 5 septembre 1977

La 10e édition de Terre des Hommes, en 1977, est d’ailleurs celle qui connaît la plus grande affluence depuis l’Expo 67. Le journaliste Charles Faribeault en fait le bilan au bulletin de nouvelles Ce soir du 5 septembre 1977.



Quatre millions de personnes visitent le site durant cette saison, et ce alors que le tourisme connaît un déclin dans le Grand Montréal.

Les pavillons les plus populaires : le cinéma 360 °, le village québécois, l’exposition de voitures anciennes à la Promenade et les pavillons de la France et du Québec.

Abandon et destruction de l’Expo

Malgré quelques années fructueuses, Terre des Hommes accumule un important déficit au fil des années. L’exposition ferme définitivement en 1981.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Montréal ce soir, 27 avril 1987

Au Montréal ce soir du 27 avril 1987, la journaliste Catherine Kovacs fait le bilan, 20 ans après l’inauguration d’Expo 67.

Elle énumère quelques événements spéciaux qui se tiennent sur les îles de l’Expo depuis quelques années. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada y attire des milliers de personnes depuis 1978. L’hiver, la fête des Neiges accueille les familles sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. En 1980, les Floralies internationales de Montréal se déroulent aussi sur les îles de l’Expo.

Le drame de ces îles finalement, c’est qu’on n’a jamais su les exploiter à leur juste valeur. Catherine Kovacs

La journaliste Catherine Kovacs se tient sur l’emplacement rasé de l’ancien pavillon de l’Iran. Quelques mois plus tôt, les autorités ont commencé à démolir les pavillons du site. Quelques-uns résisteront au passage du bulldozer. D’autres seront simplement abandonnés.