Mme Smith demande que la province trouve une façon de rendre ce tronçon de route plus sécuritaire.

Nous avons besoin d’aide. Nous avons terriblement peur de conduire à l’extérieur de la ville. Shannon Smith, survivante d’un éboulement

Éboulement

Shannon Smith suivait la voiture de son mari dans sa fourgonnette, lorsque de gigantesques rochers sont tombés sur son véhicule.

[Mon mari] a regardé par hasard dans son rétroviseur et c’est à ce moment que ça s’est passé. Il a tout vu. Shannon Smith, survivante d’un éboulement

Les premiers répondants ont dû couper le toit pour l'extirper de son véhicule. Elle a eu le dos cassé et des dommages aux muscles et aux nerfs en plus d'ecchymoses et égratignures.

Secteur dangereux

Le secteur Three Valley Gap de la Transcanadienne, au sud-ouest de Revelstoke, est connu comme un endroit où il y a beaucoup d’éboulements.

À la suite de son accident, Shannon Smith, a commencé à écrire de multiples lettres aux autorités pour souligner les dangers qui guettent les automobilistes dans ce secteur, mais elle dit n'avoir reçu que des réponses très vagues.

L'effondrement d'une falaise a provoqué un important glissement de terrain sur la route Sea-to-Sky entre Vancouver et Whistler en juillet 2008. Photo : CBC

Stratégie provinciale

CBC s’est entretenue avec la ministre des Transports britanno-colombiens Claire Trevena, qui affirme tenter de trouver des moyens innovateurs d’assurer la sécurité des automobilistes.

On parle de clôtures ou de filets, mais on essaie de trouver un système qui minimiserait le nombre de rochers qui tombent. Claire Trevena, ministre des Transports de la C.-B.

Mais la veille d’une rencontre prévue entre la ministre des Transports, le maire de Ladysmith, Mark McKee, et le député de Columbia-River Revelstoke, Doug Clovechok, pour discuter de la sécurité le long de la transcanadienne, un autre large rocher est tombé dans le secteur en question.