Les bancs de poissons offrent un exemple fascinant de comportement collectif dans lequel le groupe se coordonne sans avoir besoin de chef.

Plusieurs modélisations informatiques réalisées à ce jour ont montré que ces mouvements émergent à partir de règles simples comme l’alignement sur ses voisins et l’attraction qui permet d’éviter les collisions.

Cependant, l’étude du rôle de l'écoulement de l'eau entre les poissons n'avait jamais été approfondie.

Simulation d'un banc de 100 poissons. Les lignes de courant sont tracées en gris et la couleur des poissons reflète leur vitesse (rouge pour les plus rapides et bleu pour les plus lents). Photo : Aix-Marseille Université/Audrey Filella