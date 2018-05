Un texte de Jean-François Deschênes

Parmi ceux qui ont été approchés pour représenter un parti politique provincial, il y a le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre. Cependant, il n'est pas question pour lui de dévoiler pour quelle formation son cœur balance.

Il y a eu des représentants des trois formations qui ont eu des discussions avec moi à différents niveaux, et je dirais à des intensités différentes. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Le maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre. Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Le maire aimerait faire entendre la voix des Madelinots au Parlement, mais il n’est pas certain si le moment est bien choisi. « C’est une question de momentum. Il y a une question familiale qui est très importante. Il y a une question aussi du travail qui n’est pas terminé à la mairie des Îles. »

Le député actuel pour l'archipel, Germain Chevarie a déjà annoncé qu'il ne souhaite pas retourner à l'Assemblée nationale.

Si le maire Lapierre est toujours en réflexion, celui de Saint-Alexis-de-Matapédia a déjà annoncé ses couleurs. Guy Gallant a fait connaître son désir de représenter la circonscription de Bonaventure pour le Parti libéral. « C’est dans le but d’amener mes pensées, ma façon de travailler, des changements. »

Guy Gallant, président de la Table des préfets des MRC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

Le comité local devra décider s’il y aura une investiture ou non.

Le député actuel de Bonaventure, Sylvain Roy, sera de la lutte, pour le Parti Québécois.

Est-ce que les maires doivent démissionner?

Québec a répondu à cette question en 1980 : il est interdit de cumuler les fonctions de maire et de député en même temps.

Si le maire, le conseiller ou le préfet élu remporte ses élections, le nouveau député sera démis de ses anciennes fonctions municipales lors de l’assermentation. La municipalité devra donc retourner en élections.

Toutefois, il n’y a rien qui précise la situation pendant la période électorale. Un maire peut continuer de siéger à l’hôtel de ville en pleine campagne.

Les observateurs conseillent cependant de se retirer, le temps des élections, pour éviter les apparences de conflits d’intérêts.

Guy Gallant a déjà prévu ce moment. S’il est désigné candidat, il se retirera de la vie politique municipale le temps des élections. Tout est une question d'organisation selon lui.

C’est sûr que chaque fois qu’on se retire de quelque part, ça crée un vide, mais je pense que c’est de le préparer. Tout le monde est remplaçable. Guy Gallant, maire de Saint-Alexis-de-Matapédia

Le 29 août prochain, l'Assemblée nationale sera dissoute, conformément à la modification de la loi électorale. Photo : Radio-Canada/Bernard Huard

Encadrer la situation d'un élu en campagne électorale?

Est-ce qu’il devrait y avoir des règles claires pour dicter la marche à suivre lorsqu'un maire se présente à des élections à un autre niveau de gouvernement? Non, croit le politologue de l’Université du Québec à Rimouski, Jean Bernatchez.

L’impact serait sérieux dans les petites municipalités où un maire joue un rôle important dans la gestion de son milieu. « On pourrait penser qu’un maire dans une toute petite municipalité de 600 habitants, qui a une gestion absolument exemplaire de sa municipalité et qui décide de se présenter pour le Parti vert pour faire la promotion de ces idées-là, et qu’il soit tenu de devoir sacrifier sa carrière municipale pour ça, ça pourrait être délicat. »

M. Bernatchez croit qu'une législation plus sévère pour les élus pourrait en décourager plusieurs de poursuivre leur carrière politique à un autre niveau.