Mallory Johnston affirme qu’au moins six jeunes filles ont été ainsi rappelées à l’ordre.

Mardi, elle a collé une dizaine d’affiches sur les murs de l’école pour protester contre le code vestimentaire qu'elle juge sexiste. Certaines disaient : « Arrêtez de prendre les femmes pour des objets », « Je vais à l’école où la longueur de mon short est plus importante que mon éducation », et « Un code vestimentaire perpétue une culture du viol ».

« Ils les ont retirées », dit Mallory Johnston en faisant référence aux administrateurs de l’école. L'adolescente de 15 ans raconte qu’elle a ensuite été appelée dans leurs bureaux et suspendue.