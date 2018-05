Le comité aura le mandat d’identifier les enjeux liés à la main-d’œuvre et de déposer un plan d’action pour y faire face après consultation auprès des entreprises et des partenaires de la municipalité.

Il sera présidé par la conseillère municipale Karine Laflamme, qui sera appuyée par les conseillers Steve Dorval et Fleur Paradis.

« Ce qu'on leur demande, c'est d'amener des solutions innovatrices et durables aux enjeux liés à la main-d'oeuvre pour assurer la croissance et le soutien des entreprises et le développement de nos différents secteurs d'activités », indique le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Portrait de l'emploi à Lévis : 70 000 emplois sur le territoire

4500 entreprises

146 183 résidents

Taux de chômage de 4,1 % Source : Ville de Lévis

Tables sectorielles

Pour aider les membres du comité à réaliser le portrait de la main-d’œuvre à Lévis, la Ville annonce la création de cinq grandes tables sectorielles.

Elles serviront à recueillir des informations auprès des entreprises dans les secteurs d’activités suivants :

Commerce de détail;

Hébergement et restauration;

Secteur manufacturier;

Nouvelle économie/tertiaire moteur;

Services professionnels.

Le maire Lehouillier mentionne que la création du Comité consultatif sur la main-d’œuvre sera officialisée par une résolution qui sera adoptée lors de la séance du conseil municipal de lundi prochain.