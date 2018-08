Un texte de Martine Côté

Nous vous avions promis de vous parler en toute humilité de notre préparation au Défi Kayak. Eh bien voilà! Se casser le petit orteil… existe-t-il quelque chose de plus ridicule? Je ne pense pas! Je dois donc complètement changer mon plan d’entraînement, du moins jusqu’au rétablissement de ce fragile doigt de pied.

Parce que, pour être bien honnête, je ne croyais pas avoir besoin du programme d’entraînement conçu spécialement pour le kayak. J’avais l’impression que mon entraînement habituel satisfaisait les mêmes exigences que le plan que nous a présenté Jade Cyr, kinésiologue et athlète de kayak de vitesse.

En ce qui a trait aux exercices cardiovasculaires, j’avais entamé ma saison de course et planifiais trois sorties par semaine en prévision d’un demi-marathon, en plus de mon entraînement hebdomadaire en piscine.

Pour ce qui est des exercices de musculation, j’en avais amplement dans mes deux séances hebdomadaires de CrossFit.

J’avais du mal à concevoir comment je pouvais intégrer le programme du Défi Kayak parmi mes autres engagements sportifs. J’avais même prévu publier un texte concernant les façons d’adapter les exercices de kayak à votre quotidien de personne active. Je vous le dis, tout était planifié, jusqu’à ce que mon orteil décide de se fracasser sur le coin de mon lit!

Alors, j’ai ressorti mon élastique, mon tapis d’entraînement et mon courage pour entreprendre le programme d’entraînement à la maison, en essayant de profiter un peu du beau temps. Un jour à la fois.