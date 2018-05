« J’ai été approché, ça a commencé dans les 48 dernières heures. […] Et il faut quand même que je livre un menu à partir de samedi matin », affirme Nicolas Nourcy, dont l’entreprise doit s’activer pour être en opération dans deux jours avec un menu concocté pour la clientète aéroportuaire.

Pour accélérer les choses et proposer des produits locaux, l’homme d’affaires a fait appel à des partenaires, dont la Brûlerie Rousseau, Monsieur T, Taouk Le saladier et la Laiterie Charlevoix.

« Je me suis mis sur le téléphone. Je me suis dit : "on va y aller en gang" », explique Nicolas Nourcy.

Une bonne partie du personnel déjà en place a également été réembauchée, affirme M. Nourcy.

Origine café-traiteur prendra la place de Nourcy qui avait ouvert un comptoir en décembre à l’aéroport.

L’administration aéroportuaire a mis fin cette semaine à son association avec Groupe Nourcy, qui n’aurait pas rempli certaines obligations contractuelles.

Rappelons que la chaîne Groupe Nourcy comptoir et traiteur appartient depuis l’an dernier au seul actionnaire Michel Bellevance.

La famille Nourcy a cédé son nom commercial et repris ses activités sous une nouvelle appellation.