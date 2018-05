Les responsables s'attendent à des niveaux jamais vus depuis l’année désastreuse de 1948 lorsque des inondations avaient forcé 16 000 évacuations et causé la mort de 10 personnes.

En ce moment, les rivières Kettle, West Kettle et Granby sont à des niveaux critiques. Les rivières sont déjà sorties de leurs lits à plusieurs endroits et emportent sur leurs passages des branches et des petits arbres.

Des ordres d'évacuation touchent 33 résidences dans la région de Grand Forks. Photo : CBC/Bob Keating

Vingt-huit personnes qui habitent au nord de Grand Forks sont maintenant isolées en raison d’un débordement de la rivière Granby. Le Centre des opérations d’urgence précise que ces résidents sont en sécurité en ce moment, mais que d’autres ordres d’évacuation sont à venir.

D’après des informations de Bob Keating, CBC News