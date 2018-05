Un texte de François Pierre Dufault

Les propriétaires d'un motel de Charlottetown sont accusés d'avoir aidé sept immigrants à fournir de fausses adresses aux autorités canadiennes, au moment de faire leur demande de résidence permanente.

Mais selon l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ce sont 566 immigrants, entre 2008 et 2015, qui ont fourni les deux mêmes adresses : celle du motel Sherwood, et celle de la résidence familiale de ses propriétaires, Yi Zhong et Ping Zhong.

Le député d'opposition Steven Myers croit que le motel de Charlottetown était au coeur d'un réseau organisé de fraudeurs. Il accuse le gouvernement libéral d'avoir fait preuve de laxisme dans l'administration de son programme d'immigration.

Nous ne savons pas qui ce programme a laissé entrer dans la province ou au pays. Steven Myers, député progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard

Selon le député progressiste-conservateur, la province ne sait à peu près rien des immigrants qu'elle a parrainés et qui ont presque tous obtenu leur résidence permanente.

Programme des candidats des provinces

Ces immigrants cherchaient à s'établir au pays en vertu du Programme des candidats des provinces, un programme d'immigrants-investisseurs qui a connu des ratés à l'Île-du-Prince-Édouard au cours des dernières années.

Le ministre responsable de l'Immigration, Chris Palmer, dit que le programme d'immigration économique a « évolué de façon significative » depuis 2008 et que la province exerce aujourd'hui un plus haut niveau de surveillance.

Selon lui, il n'y a que 17 immigrants entre 2008 et 2015 qui ont fourni aux autorités l'adresse du motel Sherwood au moment de faire leur demande de résidence permanente. Il dit ignorer qui sont les centaines d'autres personnes mentionnées dans les documents de l'ASFC.

Nos dossiers nous indiquent qu'il y a 17 personnes qui ont utilisé cette adresse. Chris Palmer, ministre du Développement économique et du Tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard

Yi Zhong, 58 ans, fait face à cinq chefs d'accusation d'aide ou d'incitation à faire des présentations erronées sur un fait important. Sa soeur, Ping Zhong, 60 ans, fait face à trois chefs d'accusation.

Le ministre Chris Palmer dit que le gouvernement provincial collabore pleinement à l'enquête de l'Agence des services frontaliers du Canada.