Selon la vérificatrice Guylaine Leclerc, les contrats accordés pour d'autres sources d'énergie que les barrages tels que l'éolien ont entraîné des coûts à la société d’État de 2,5 milliards de dollars pour 2009-2016.

Le directeur général de Nergica, Frédéric Côté Photo : Radio-Canada

Les observateurs dédramatisent ces résultats, car pour eux, ces chiffres excluent l'apport de cette filière dans l'économie.

Par exemple, il y a le directeur de Nergica, Frédéric Côté, qui explique que le développement éolien a permis de faire une naître une nouvelle industrie qui crée des milliers d’emplois et qui laisse des retombées économiques majeures.

Nous on fait le choix de la filière éolienne et c’est probablement le meilleur choix qu’on pouvait faire parce que c’est une énergie renouvelable et aujourd’hui, c’est la solution la plus économique. Frédéric Côté, directeur de Nergica

Des travailleurs de l'usine LM Wind Power Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, indique quant à lui que l'éolien coûte beaucoup moins cher qu'auparavant.

Les données qui circulent sont d'une autre époque. Le coût de l'énergie éolienne est avantageuse aujourd'hui. « Le fameux barrage de La Romaine va nous coûter entre 8 et 9 sous du kilowatt. On produit de l'énergie éolienne qui est intéressante au plan environnemental, qui est une énergie renouvelable, qui fait tourner l'économie de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent à 5 sous, 5,5 sous autour de ça, donc la moitié de l'hydroélectricité. »

Les mauvaises années de l'éolien, je l'espère, sont derrière nous, pis j'ai hâte qu'on arrête d'en parler. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et responsables de la région, Pierre Moreau, rappelle que les tarifs en énergie sont très bas. « En même temps, on utilise une société d'État pour créer des emplois et faire du développement économique dans toutes les régions du Québec. Je pense que c'est un choix judicieux. »

