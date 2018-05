L’armée israélienne accuse les forces spéciales des Gardiens de la révolution iraniens présents en Syrie d’avoir déclenché les hostilités en lançant, peu après minuit, heure locale, une vingtaine de roquettes de type Fajr et Grad sur ses positions dans le plateau du Golan occupé.

« Cela été commandé et ordonné par Qassem Soleimani », commandant de cette force baptisée Al-Qods, a accusé un porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus. Selon Israël, quatre roquettes ont été interceptées par sa défense antiaérienne, et les autres sont tombées à l’extérieur du territoire israélien.

Israël a riposté en lançant une de ses opérations aériennes les plus importantes des dernières années et « certainement la plus importante contre des cibles iraniennes », a poursuivi le lieutenant-colonel Conricus.

Selon lui, Israël a frappé le lance-roquette d’où étaient partis les projectiles, dans la périphérie de la capitale syrienne, Damas, et des dizaines de cibles militaires iraniennes - sites de renseignements, de logistique, de stockage, postes d’observation – dans toute la Syrie.

« Nous n’allons pas laisser l’Iran transformer la Syrie en une base avancée contre Israël. C’est la politique – une politique très, très claire – et nous agissons conformément à cette politique », a fait valoir quelques heures plus tard le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman.

Nous avons frappé presque toute l’infrastructure iranienne en Syrie. […] Si nous recevons de la pluie, ils recevront une inondation. J’espère que cet épisode est clos et qu’ils ont compris. Avigdor Lieberman, ministre israélien de la Défense

Selon le ministère de la Défense de la Russie, engagé aux côtés du président Bachar-Al-Assad dans la guerre civile qui déchire la Syrie depuis 2011, l’armée israélienne a utilisé 28 avions F-15 et F-16 et a tiré 70 missiles contre les infrastructures iraniennes en Syrie.

Les chasseurs israéliens « ont tiré 60 missiles de type air-sol sur plusieurs régions syriennes » et dix autres missiles « sol-sol » ont été tirés « depuis Israël », précise le ministère dans un communiqué cité par les agences russes. Selon Moscou, la moitié des missiles ont été détruits par le système de défense antiaérienne syrien.

L'état-major de l'armée syrienne soutient pour sa part que sa défense antiaérienne a détruit la majeure partie « des vagues successives » de roquettes tirées par Israël contre des objectifs militaires. Dans un communiqué lu à la télévision officielle, un porte-parole de l'armée a admis qu'une station radar et un dépôt d'armes ont été détruits.

L’armée syrienne soutient que les tirs israéliens ont fait 3 morts, tandis que l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), qui suit le conflit syrien depuis Londres à l’aide d’observateurs sur le terrain, parle plutôt de 23 morts, dont 5 soldats syriens.

L'entité sioniste [Israël, NDLR] et ceux qui la soutiennent se sont impliqués de manière directe dans la confrontation. [...] Cela est un indicateur [du début] d'une nouvelle phase dans la guerre. Déclaration du ministère syrien des Affaires étrangères, cité par l'agence officielle SANA

L’homme derrière l’OSDH, Rami Abdurrahman, a précisé à l’Associated Press que deux officiers syriens sont au nombre des morts, mais il n’a pu préciser l’origine des autres combattants tués. Selon lui, l’attaque israélienne a aussi fait plusieurs blessés graves et le bilan pourrait s’alourdir.

Jusqu’à présent, la télévision d’État iranienne s’est contentée de rapporter que des frappes israéliennes ont eu lieu en Syrie, en citant l’agence syrienne SANA. Elle a évoqué des frappes « sans précédent » depuis la guerre des Six Jours, en juin 1967.

Israël n'en est pas à ses premières attaques en Syrie, depuis le début du conflit qui déchire ce pays. Elle a déjà admis y avoir effectué une centaine de frappes au cours des dernières années. Depuis le début de l'année, elle a notamment ciblé à deux reprises une base syrienne suspectée d'être utilisée par les forces iraniennes qui soutiennent Damas.

« Il en va vraisemblablement de la guerre ou de la paix », dit Merkel

Les grandes puissances mondiales ont rapidement réagi à ces échanges de tirs, qui surviennent après que les Américains eurent annoncé leur retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, une décision susceptible de détériorer encore davantage un climat déjà très tendu dans la région.

La Maison-Blanche, déjà très remontée contre le régime iranien, a condamné les tirs de roquettes contre Israël. Les Gardiens de la révolution « portent l'entière responsabilité pour les conséquences de ses actions irresponsables », a-t-elle déclaré.

Les États-Unis condamnent les attaques provocatrices à la roquette du régime iranien depuis la Syrie contre des citoyens israéliens, et nous soutenons avec force le droit d'Israël à agir pour se défendre. Déclaration de la Maison-Blanche

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, est allé dans le même sens. « Nous pressons l'Iran de s'abstenir de mener d'autres actions qui ne pourront mener qu'à une instabilité accrue dans la région. Il est crucial d'éviter toute autre escalade, qui ne serait dans l'intérêt de personne », a-t-il fait savoir.

« L'escalade des dernières heures nous montre qu'il en va vraisemblablement de la guerre ou de la paix » au Proche-Orient, a commenté la chancelière allemande Angela Merkel lors d'une cérémonie pour la remise d'un prix européen au président français Emmanuel Macron à Aix-la-Chapelle. Elle a appelé l'ensemble des parties à la « retenue ».

Dans un communiqué conjoint, Mme Merkel et M. Macron ont en parallèle appelé à la « pondération » et à la « désescalade dans la région ».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a aussi appelé l'Iran et Israël à s'abstenir d'actes susceptibles de déboucher sur une « spirale de conflit ». Il a ajouté que le président russe Vladimir Poutine avait discuté de cette nécessité lors de sa rencontre, la veille à Moscou, avec le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

Au terme sa rencontre avec M. Poutine, M. Nétanyahou a déclaré lui avoir transmis le message qu'Israël n'avait pas le choix de se défendre contre l'agression iranienne.

« Je pense que les choses ont été présentées d'une manière franche et directe, et c'est important. Ces affaires sont très importantes pour la sécurité d'Israël en tout temps, et particulièrement en ce moment », avait-il dit.