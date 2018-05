Helly Hansen est un chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail, dont le siège est à Oslo, en Norvège. Cette acquisition comlétera l'offre de Canadian Tire qui possède déjà les marques Spors Experts et Atmosphère.

Fondée en 1877, Helly Hansen fabrique des vêtements pour la plupart des sports de plein air, dont la voile, le ski et l'alpinisme. Les vêtements imperméables, de ville et de travail font également partis de son offre. Ces produits se retrouvent dans plus de 40 pays.

« Pendant plus de dix ans, Helly Hansen existait comme entreprise parfaitement adaptée à la Société, et cette acquisition permettra de renforcer notre assortiment à l'échelle de toutes nos bannières, » a déclaré M. Stephen Wetmore, président et chef de la direction, La Société Canadian Tire Limitée.

Paul Stoneham, chef de la direction d'Helly Hansen à Oslo en Norvège demeurera en place et continuera à mener les activités commerciales de l'entreprise.

Baisse des profits nets au premier trimestre

L'entreprise publie également ses résultats financiers du premier trimestre. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires atteint 78 millions de dollars en baisse par rapport aux 87,5 millions pour la même période il y a un an.

Les revenus étaient de 2,81 milliards comparativement à 2,72 milliards en 2017.