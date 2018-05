Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

Rouvrir les routes fermées lorsque cela devient sécuritaire est prioritaire pour les autorités, souligne Vicky Deschênes, directrice des communications au ministère de l'Environnement.

« Maintenant que l’eau commence à se retirer, c’est le moment pour le ministère des Transports et nos experts sur le terrain d’aller évaluer les dommages, les travaux nécessaires, et commencer à nettoyer parce qu’il y a beaucoup de débris sur les routes », indique Vicky Deschênes.

La route 105, entre autres, a été recouverte de débris laissés par l'inondation Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

De nombreuses routes provinciales et municipales sont encore recouvertes d’une importante quantité d’eau, et ce, depuis plus d’une semaine. La Transcanadienne, notamment, est encore fermée entre Fredericton et Moncton, et elle fait l’objet d’inspections quotidiennes, assure Vicky Deschênes.

« L’eau s’est retirée tranquillement sur la Transcanadienne, mais ce n’est pas encore assez sécuritaire pour laisser les gens circuler. Donc, on demande encore aux gens d’être prudents et surtout patients », dit-elle.

Le ministre de la Sécurité publique s’étonne de l’inondation de la Transcanadienne

Le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Denis Landry, s'étonne de la vitesse à laquelle la nature a dépassé les prévisions quant aux risques d'inondation de la Transcanadienne dans la province.

« Elle avait été construite pour 100 ans à partir de la date de construction. Ç’a été bâti en espérant que les eaux seraient peut-être rendues là dans une centaine d’années. Puis, comme on peut le voir, l’eau est déjà rendue là une vingtaine d’années après », affirme Denis Landry.

« Je salue toutes les personnes, que ce soit au niveau de la sécurité publique, des pompiers, des bénévoles. J'ai vu beaucoup de bénévoles dans les différents bureaux qui travaillent. Le moral est toujours bon », souligne Denis Landry, ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La route demeure fermée de la sortie 306 à Oromocto à la sortie 423 à Riverglade. Le ministère des Transports a expliqué cette semaine qu’il fallait attendre la décrue des eaux, retirer les débris qui jonchent la route, inspecter l’infrastructure pour s’assurer qu’elle est toujours sécuritaire, et faire tout travail de réparation qui serait jugé nécessaire.

Planifier le nettoyage des propriétés sinistrées

Il faut d’abord rétablir les routes pour que les gens qui ont évacué leur demeure en zone sinistrée puissent rentrer chez eux, ajoute Vicky Deschêne. Quant au nettoyage des terrains privés, elle conseille aux sinistrés de ne pas brûler les débris, ce qui est nuisible pour l’environnement.

C'est l’heure du grand nettoyage pour certains résidents de Maugerville dont la propriété n'est plus inondée. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Des collectes seront bientôt organisées dans les districts de services locaux et les municipalités pour les débris, les appareils ménagers, les matériaux de construction retirés des maisons endommagées, précise-t-elle.

« On n’a pas encore de date parce qu’évidemment les gens ne peuvent pas encore se rendre chez eux, mais ils peuvent commencer à planifier », souligne Mme Deschênes.

Les personnes qui souhaitent se débarrasser elles-mêmes d’articles non dangereux peuvent le faire gratuitement aux endroits suivants : le site d’enfouissement Crane Mountain;

la Gestion des déchets solides de la région de Fredericton;

et la station de transfert de la Commission de services régionaux 8. Source: gouvernement du Nouveau-Brunswick

Fredricton se penche sur la construction en zone inondable

L’inondation historique qui sévit le long du fleuve Saint-Jean ce printemps a considérablement endommagé des habitations. Certaines dans la région du lac Grand, notamment, sont complètement détruites.

Les eaux ont endommagé de nombreuses propriétés. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement va-t-il continuer de permettre la construction de maisons dans des zones inondables?

« C’est une chose qu’on est en train d’examiner comme gouvernement. Il y a des décisions qui vont sûrement être prises dans les jours ou les semaines à venir. Mais ce n’est pas encore déterminé exactement ce qui va être fait », explique Denis Landry.