Un texte de Camille Bourdeau-Potvin

Lorsque Francine Hébert a été approchée par le centre de ressources familiales de Kent pour créer une pièce de théâtre sur la littératie, elle a aussitôt pensé à Nounours, cet ourson bien-aimé du Pays de la Sagouine.

Nounours est accompagné sur scène par des élèves de l’école Blanche-Bourgeois de Cocagne.

Dès les premières minutes, Nounours donne sa langue à un chat et ne peut plus parler. Ses amis l’aident ensuite à retrouver ses mots grâce à divers exercices amusants : lecture, jeu, chanson et dessin.

Ces activités bien simples sont en fait des techniques d’apprentissage que l’auteure souhaitait mettre en lumière.

C'est vraiment les quatre outils de base qu'on illustre dans la pièce de théâtre pour donner des outils aux familles parce qu’on sait que le taux de littératie peut être amélioré Francine Hébert, auteure et metteuse en scène

Francine Hébert est l'auteure et la metteuse en scène de la pièce. Photo : Radio-Canada

L’auteure explique que si la pièce divertit les enfants, elle a avant tout été créée pour instruire les parents.

Elle espère que ceux-ci découvriront de nouvelles techniques de littératie qu’ils pourront pratiquer à la maison avec leurs enfants.

Nounours cherche ses mots sera présenté à plusieurs endroits au Nouveau-Brunswick :

samedi 12 mai, 11 h : École régionale de Baie-Sainte-Anne;

samedi 12 mai, 15 h : local à confirmer, Néguac;

vendredi 25 mai, 10 h : Centre des arts et de la culture de Dieppe;

samedi 26 mai, 10 h 30 : bibliothèque de Richibucto;

samedi 26 mai, 14 h 30 : École Assomption à Rogersville;

samedi 30 juin 11 h 45 et 13 h : Pays de la Sagouine.

La pièce « Nounours cherche ses mots » est une présentation du Centre de ressources familiales de Kent et du cercle familial de Miramichi, en collaboration avec le Pays de la Sagouine. Elle a reçu le soutien financier du ministère de l’Éducation et de la petite enfance du Nouveau-Brunswick.