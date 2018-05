Un texte de Joane Bérubé

La pétition, qui recueille jusqu’à présent 480 signatures, est soutenue par une coalition de maires de la Matapédia née en août dernier pour réclamer la réfection de la route 195.

Le maire de Saint-Vianney, Georges Guénard, qui fait partie de cette coalition, estime qu’en 2018, le branchement au réseau cellulaire est une question d'occupation du territoire et un enjeu de sécurité au même titre qu'une route.

Le maire rappelle qu’un comité a déposé en 2016 une pétition de plus 4000 noms à la Chambre des Communes pour demander l’intervention d’Ottawa.

L’accès à la téléphonie cellulaire est déficient dans plusieurs secteurs de la Matapédia, de la Matanie et de la Mitis. Il est impossible de capter le réseau le long de la route 195, d’Amqui jusqu’à Matane, ainsi que sur la route 132, de Causapscal jusqu’à l’embouchure de la rivière Matapédia. C’est le cas aussi plus à l’ouest entre les villages de Saint-Moïse et Sainte-Angèle-de-Mérici et dans le secteur de Grand-Métis.