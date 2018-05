Les nouveaux partenaires prévoient la mise sur pied d'un fonds d'investissement de 20 millions de dollars.

Cette somme sera réservée exclusivement à la région.

« On a de l’argent pour les jeunes pousses, donc des entreprises qui ont un fort potentiel, mais qui sont plus près de leurs débuts. On en a pour la croissance des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves, mais qu’on pourrait exposer davantage et on en a pour des projets structurants », explique Geneviève Morin, chef de l'investissement de Fondaction

C’est la première fois qu’un tel projet est mis sur pied par le Fondaction CSN.

Les organisations peuvent soumettre leurs projets en ligne pour bénéficier de ce financement.