Il n'y a pas une journée qui passe sans que Fidèle Comeau n'ait une pensée pour son frère Gérard.

Le 8 mai 2008, l'homme de quarante-neuf ans a disparu sans laisser de traces.

Il été aperçu pour la dernière fois alors qu'il marchait au côté de son vélo près d'un pont, actuellement en reconstruction, non loin de l'hôpital à Robertville.

« Mon ex avait un autre conjoint, pis y'était supposé se rendre là voir Roger, pis y s'est jamais rendu. Pis y'a personne d'autre qui l'a vu après ça », explique Fidèle Comeau

Fidèle Comeau en compagnie de deux de ses petits chiens. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Gérard Comeau souffrait de schizophrénie et était dépressif. Il a dû être hospitalisé à quelques reprises en psychiatrie.

Quand il était sur un high, bien y pétait le feu, il dansait, il était joyeux, il aimait tout le monde, il donnait, il aurait donné sa chemise pour n'importe qui. Fidèle Comeau, frère de Gérard

Mais quand il vivait des bas, il demeurait renfermé sur lui-même. Quelques semaines avant sa disparition, il a menacé de se suicider. « Y m'avait dit qu'il irait dans le bois, pis il irait assez creux qu'on le trouverait pas. »

Malgré ces menaces, Fidèle Comeau ne croit pas qu'il a posé le geste ultime. « Il était beaucoup religieux, je crois pas qu'il se serait enlevé la vie. »

Du côté de la police, les nouvelles de l'enquête ne viennent tout simplement pas.

Je posais beaucoup de questions pis j'appelais souvent jusqu'à une journée, y en a un qui m'a dit : "Arrête d'appeler, quand on aura des nouvelles, on te rappellera". Pis ça fait plusieurs années de ça. Fidèle Comeau, frère de Gérard

Bien qu'il conserve peu d'espoir qu'on retrouve le corps de son frère, Fidèle Comeau souhaite toujours recevoir l'appel téléphonique tant attendu. « Y va avoir des larmes pour sûr, mais ça va être un baume sur la plaie. On va pouvoir y faire un service funéraire pis on va pouvoir le mettre en terre pis on va pouvoir aller voir où il est. »

D'après le reportage de François Vigneault