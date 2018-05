Un texte de Thomas Deshaies

L'objectif du groupe est de favoriser la mobilisation citoyenne pour l'embellissement de la ville, explique le chargé de projet, Serge Martel.

Lorsque la ville est agréable, lorsque les sites sont bien aménagés, lorsqu'il y a des arbres, ça crée un milieu de vie beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable. Serge Martel

Parmi les nouveautés cette année, il y a l'activité partage de plants où les habitués seront invités à donner leurs plants, qu'ils n'ont plus besoin, à des citoyens qui ont décidé de se lancer dans l'horticulture.



Transmission du savoir



L'organisme accorde une place importante à son volet éducatif, notamment en militant pour une approche écologique privilégiant la permaculture. « On préconise la permaculture sans engrais chimique et ça permet aux gens de développer des approches écologiques », ajoute M. Martel.



Plusieurs formations seront d'ailleurs offertes durant l'été, notamment avec la participation du conférencier Serge Fortier. Il est également possible de faire appel à un accompagnateur et conseiller pour l'aménagement d'une première plate-bande.



Évaluation des Fleurons du Québec en août



L'organisme des Fleurons du Québec évaluera la ville en août prochain afin de donner une note de 1 à 5 à la municipalité. En 2015, la municipalité avait eu une note de 4 sur 5, alors que le secteur commercial et industriel n'avait obtenu que 2 sur 5.



Embellir Val-d'Or lance donc un programme d'aide financière pour encourager les commerçants et industriels, à s'impliquer. 25 % des coûts d'aménagement pourraient être offerts par l'organisme, jusqu'à concurrence de 500 $.



« On travail fort depuis 3 ans à redorer notre secteur industriel, avec nos commerces et nos entreprises, pour qu'ils investissent en plantation d'arbres, en aménage paysage, en pot à fleurs, dans leur devanture d'établissement », explique-t-il.