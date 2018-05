Avec les informations de Jocelyn Corbeil



Le syndicat affirme être préoccupé par l'épuisement de ses membres.



Selon la FIQ-SISSAT, entre le 1er et le 18 avril, des infirmières et des infirmières auxiliaires du département de médecine-chirurgie de Rouyn-Noranda ont effectué plus de 35 quarts de travail en TSO.



Le vice-président régional de la FIQ à Rouyn-Noranda, Michaël Bouchard, affirme que les membres ont l’impression que « rien ne se passe pour essayer de diminuer le temps supplémentaire obligatoire ».

Ça fait toujours partie de la vie, du quotidien de tout le monde. Les membres veulent qu'il y ait des moyens de pris par l'employeur et veulent sentir que ce dernier sache et reconnaisse les impacts du TSO. Les membres souhaitent que l’employeur dise : on va essayer de trouver les moyens pour limiter ça. Michaël Bouchard

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a réagi par courriel en affirmant que les négociations sont en cours avec la FIQ et que le CISSS-AT travaille en collaboration avec les instances syndicales dans différents dossiers, dont le temps supplémentaire obligatoire.