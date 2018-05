Un texte de Pascale Fontaine et d’Antoine Aubert

Un premier roman, dix ans d’écriture et au final, une grande réussite. La folle fresque gaspésienne de Christophe Bernard, sortie en octobre, a conquis les libraires d’ici dans la catégorie du roman québécois.

Avec un prix comme celui-ci, il y a cette impression soudaine d’avoir des portes ouvertes et un public qui se met en place. Je n’ai plus l’impression d’écrire seul dans mon bureau pour mes tiroirs. C’est très motivant. Christophe Bernard, romancier et traducteur

La bête creuse, où on retrouve les tribulations de la famille Bouge, sur plusieurs générations, entre ruée vers l’or et alcoolisme, a été préféré à De bois debout (Jean-François Caron), Le jeu de la musique (Stéfanie Clermont), Le palais de la fatigue (Michael Delisle) et Noms fictifs (Olivier Sylvestre).

Se retrouver dans le panthéon des Gaétan Soucy, Dany Laferrière, Anaïs Barbeau-Lavalette et Samuel Archibald a de quoi à la fois encourageant et intimidant pour ce traducteur qui vit maintenant à Burlington, dans le Vermont.

Le Suédois Jonas Gardell est l’autre romancier heureux des résultats. Son N'essuie jamais de larmes sans gants a été distingué parmi les romans hors Québec. L’auteur y raconte les hauts et les bas de plusieurs homosexuels dans le Stockholm années 1970-80.

Du côté de la poésie, Les adieux a remporté la mise. Pour son onzième recueil, René Lapierre pose la question de la définition et la signification de l’amour, évoquant ce thème à travers différentes histoires survenues sur un siècle.

La soirée a également vu le triomphe d’une bande dessinée aux couleurs flamboyantes, mais au sujet sombre. Betty Boob a fait beaucoup parler dès sa parution, en septembre dernier. Dans une série de dessins vierges de dialogues, Véronique Cazot et Julie Rocheleau ont imaginé le destin de Betty, femme qui, atteinte d’un cancer du sein, doit subir une mastectomie. L’univers du burlesque lui permet de surmonter l’épreuve et de se sentir de nouveau à l’aise avec son corps.