Avec les informations de Tanya Neveu

Une première activité aura lieu le 26 mai prochain pour nettoyer les fossés le long de la route 101.



Le comité, constitué de bénévoles, a aussi mis en place, une fois par mois, les « Dimanches familiaux écolos ».



Il s'agit d'un pique-nique suivi d'activités écologiques et physiques. Le premier aura lieu le 10 juin au parc du centenaire de Ville-Marie.



« On voulait des petites actions sur le terrain, des choses qui paraissent, des choses qui peuvent avoir de l'impact, des choses qui vont faire image et qui vont permettre à d'autres personnes de se joindre à nous. Ce qu'on veut, c'est que la gang grossisse, qu'ils y aient beaucoup, beaucoup d'enVERTdeurs pour qu'il y ait un impact et qu'on ressente un changement dans notre milieu », explique l'initiatrice de ce mouvement et conseillère à la Ville de Ville-Marie, Adèle Beauregard.

Une dizaine de citoyens et des élus de Ville-Marie et de Duhamel-Ouest ont créé le comité Les EnVERTdeurs, dans le but de travailler sur l'environnement et la qualité de vie des deux municipalités. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Toutes les activités des EnVERTdeurs seront menées dans un souci de réduire au strict minimum la production de déchets.



Ces activités sont disponibles sur la page Facebook du comité.