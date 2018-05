Un texte de Pierre Verrière

L'ancien soldat manitobain Glen Kirkland a lancé des allégations d'inconduite sexuelle à l'encontre de la députée québécoise du Nouveau Parti démocratique (NPD) Christine Moore pour des faits qui remonteraient à cinq ans.

Il l'accuse de lui avoir fait des avances et d'avoir profité de son autorité en tant que députée fédérale. Ces allégations n'ont pas été prouvées.

Il avoue en revanche n'avoir jamais cherché de l'aide auprès d'organismes après les faits.

Luc Gauthier, conseiller au centre de Renouveau Aulneau, à Winnipeg, dit que c'est une tendance qu'il voit souvent. Encore peu d'hommes, dit-il, passent la porte de l'établissement pour des faits récents.

« Les hommes ont tendance à garder des secrets pas mal plus longtemps et c'est seulement quand ils deviennent adultes que ça commence à revenir à la surface et à poser des problèmes », observe-t-il.

« Ça fait qu'on voit plus d'adultes hommes qui ont eu des problèmes dans le passé, quand ils étaient jeunes. »

Selon lui, il existe encore une gêne et une honte parmi les hommes qui se trouvent être dans la situation de victimes.

Pour Mona Audet, la directrice générale de Pluri-elles, un organisme qui propose des services sociaux et notamment de l'aide aux victimes de mauvais traitements, il s'agit avant tout d'écouter les personnes qui viennent chercher de l'aide.

« Il faut que comprendre que c'est important, la personne qui ose franchir la porte d'un centre comme Pluri-elles, il faut prendre le temps de parler avec la personne », explique-t-elle.

« Peut-être que la personne est en état de crise [quand elle arrive]. ll faut vraiment voir si on peut l'aider directement maintenant, et après ça, on peut l'envoyer vers du counseling à plus long terme. »

Mona Audet souligne par ailleurs que l'organisme est déjà venu en aide à des hommes dans le passé.