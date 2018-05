Un texte de Barbara Gorrand

Mardi soir, l’Association des commissions scolaires du Manitoba faisait partie des témoins invités à déposer devant le comité permanent de la justice de la province, au sujet des projets de loi du gouvernement manitobain encadrant la décriminalisation du cannabis.

« Le message que nous avons voulu faire passer, explique Josh Watt, le directeur général de l’association, c’est que les commissions scolaires demeurent très inquiètes. Notamment en ce qui concerne l'accessibilité au cannabis pour les jeunes. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les jeunes Canadiens sont au premier rang mondial en matière de consommation de cannabis. Et la Commission de la santé mentale du Canada a récemment publié une étude disant que 25 % des jeunes Canadiens connaissent des troubles de santé mentale. Ces deux facteurs sont inquiétants », affirme Josh Watt.

Pour lui, il est important que le gouvernement provincial adopte une politique ferme face à la légalisation imminente du cannabis, afin d’aider les établissements scolaires à maintenir « un environnement sain pour [les] jeunes ».

Josh Watt assure que les écoles travaillent depuis des mois au renforcement de leurs politiques.

« La politique, c’est : tolérance zéro en matière de possession et de consommation sur nos campus », dit Josh Watt. « Et en cela, l’âge minimum fixé à 19 ans par la province nous aiderait, parce qu’en général les jeunes qui sont au secondaire ont 18 ans ou moins. »

Quant à l’interdiction de fumer du cannabis dans les lieux publics, Josh Watt rappelle que les écoles sont des zones d’exclusion de consommation d'alcool ou de drogue, quel que soit l’âge.

« Il est interdit d'entrer sur un campus sous l’influence de n’importe quelle drogue, ce qui vaut également pour les adultes qui travaillent dans les établissements », rappelle-t-il.





Et à l'Université de Saint-Boniface?

À l'USB, où de nombreux étudiants ont plus de 19 ans, âge qui serait fixé par le Manitoba pour autoriser la possession et la consommation de cannabis, le sujet ne cause pas de débat.

« La loi devrait interdire la consommation dans les lieux publics. L'université est un lieu public, nous appliquerons la loi », indique le service de communication.