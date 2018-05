Les promoteurs Construction Junic, Divalco et construction JPL veulent créer un « village urbain du futur » centré sur l'humain et le développement durable, entre la rue de Bruxelles, la rue de l'Atmosphère et le boulevard du Plateau.

Le projet comprend 600 unités de logement, des commerces, des espaces de bureau, de même que des espaces verts et une place publique piétonnière de plus de 7000 mètres carrés.

Les promoteurs d'AGORA souhaitent obtenir la certification LEED pour les édifices à haut rendement énergétique, ainsi que la certification WELL, qui reconnaît l’intégration communautaire des projets immobiliers.

Le président de l’entreprise Construction Junic et actionnaire du projet AGORA, Nicolas Tremblay, indique que le projet mise beaucoup sur les piétons. Il se donne pour objectif de créer un milieu de vie où la plupart des besoins des résidents seront comblés dans un rayon praticable à la marche.

On invite les gens à travailler, à consommer et à vivre à même un endroit. Nicolas Tremblay, président de Construction Junic et actionnaire du projet AGORA

Le développement d’un tel projet dans un quartier en pleine expansion pose certaines questions en termes de congestion routière et de transport collectif.

La conseillère municipale du district du Plateau, Maude Marquis-Bissonnette, pense que des aménagements sont possibles pour améliorer la circulation aux abords du Plateau aux heures de pointe.

« On pourrait enlever la bande de verdure au centre [du boulevard du Plateau] pour en faire deux voies. Il y a également la STO [qui] est un joueur important. Il va falloir augmenter l’offre de service sur le boulevard du Plateau », affirme la conseillère.

Les promoteurs affirment d'aileurs être en pourparlers avec Société de transport de l’Outaouais sur cette question.

La première pelletée de terre aura lieu cet été et les premiers résidents pourrait emménager dès l'automne 2019.