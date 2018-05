Un accès pour les piétons sera maintenu pendant toute la durée du chantier, a prévenu le ministère des Transports du Québec. Les voitures devront cependant emprunter un détour d'environ 10 kilomètres par les rues St. Francis et Bowen Sud et les routes 108, 143 et 216. Les camionneurs devront quant à eux emprunter un chemin alternatif d'environ 69 kilomètres par le biais des autoroutes 410, 10 et 610 et des routes 112 et 253.

La première phase des travaux pour remplacer le tablier du pont qui chevauche la rivière Massawippi sur la route 108 (rue College) a été amorcée lundi.

À l'issue de ces travaux, la restriction de charge de 18 tonnes, en vigueur depuis le 26 janvier 2018, sera levée et la surface de roulement sera améliorée.

Rappelons qu'en mars dernier, le ministère a dû réaliser des travaux temporaires sur la structure. Les travaux de remplacement du tablier permettront d'éliminer complètement les problèmes qui persistent malgré les interventions récurrentes du ministère depuis le début de l'hiver.

Le chantier devrait s'échelonner jusqu'en juillet.