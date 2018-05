Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON

Old Stock : A Refugee Love Story



Le Théâtre Citadel présente sa toute dernière pièce Old Stock : A Refugee Love Story.



Ce conte folk humoristique, un peu noir, se situe entre le théâtre et le concert de musique.

Le spectacle "Old Stock" mélange théâtre et prestations musicales. Photo : Stoo Metz Photography

Mettant en vedette le musicien Ben Caplan, la pièce de la dramaturge Hannah Moscovitch raconte l’histoire du voyage de ses deux arrières grands-parents roumains juifs, de leur arrivée au Canada en 1908 en tant que réfugiés et de leur histoire d’amour.

La pièce "Old Stock": comment aimer après avoir été brisé par les horreurs de la guerre. Photo : Stoo Metz Photography

Le spectacle est présenté au club du Théâtre Citadel jusqu’au 12 mai à 20 h et le dimanche 13 mai à 14 h.

AU CAVA

Le Centre d'arts visuels de l'Alberta présente quatre nouvelles expositions dans son Espace membres.

Denise Parent : L’artiste s’intéresse à la photographie depuis son voyage au Vanuatu dans le sud du Pacifique. Denise traite les sujets sous un angle différent offrant un second regard, une toute autre perception.

Oeuvres de l'artiste photographe Denise Parent Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Elaine Berglund : Artiste professionnelle depuis plus de 30 ans, Elaine utilise plusieurs médiums pour exprimer son art. Son art figurative s’inspire de la nature.

Oeuvres de l'artiste Elaine Berglund Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Doris Darbasie : Artiste peintre depuis les années 1980, Doris s’inspire des Edmontoniens, de situations quotidiennes, d’objets et de paysages qui meublent la scène urbaine de la ville.

Oeuvres de l'artiste peintre Doris Darbasie Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Isaiah Rust : Photographe depuis un jeune âge, Isaiah partage son amour de la photographie par le portrait, l'architecture et la photographie de paysage. Sous les thèmes du voyage et de l’exploration il souhaite représenter l’odyssée de la vie.

Oeuvres de l'artiste photographe Isaiah Rust Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Dans son Espace exploration, le CAVA présente un photographe autodidacte Valérian Mazataud.

L'artiste explore les thèmes de l'immigration et de l'identité canadienne par l'entremise de photographies de cérémonies.

Oeuvres de l'artiste Valérian Mazataud Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Les expositions sont à la galerie du CAVA jusqu’au 8 juin.

CALGARY

Voix des Rocheuses : 40 ans!



L'ensemble vocal Voix des Rocheuses présente son tout nouveau spectacle Moi mes souliers ont beaucoup chanté, pour célébrer ses 40 ans de chant francophone.



Sous la direction d'Humberto Vargas, l’ensemble propose un tour de chant composé d'airs entendus, pour la plupart, à la radio.

Concerts 2017 de Voix Des Rocheuses Photo : ©2017 marie-helene bilodeau/MHBPHOTO-GRAF| Marie-Helene Bilo

Les spectacles seront suivis d’une réception. Il y aura également de l’animation des chants et des surpises.



Il y a deux représentations, soit le vendredi 11 mai et le samedi 12 mai, à 20 h, au West Island College.

An evening with Mozart

L’Orchestre philharmonique de Calgary présente le dernier concert dans sa série « All-Mozart », An evening with Mozart.

La soirée va débuter par le Concerto Numéro 20 en D mineur, pour piano et orchestre. La célèbre pianiste Fei-Fei Dong accompagnera l’orchestre dirigé par Rune Bergmann..

La pianiste Fei-Fei Dong Photo : Calgary Philharmonic Orchestra

En deuxième partie, la Symphonie numéro 40 sera présentée. La fameuse mélodie dramatique et orageuse de Mozart clora parfaitement cette série.

Les représentations sont les vendredi et samedi 11 et 12 mai, à 20 h, à la salle Jack Singer.

Voilà pour cette semaine. Bonnes sorties!