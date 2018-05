Un texte de Laurence Royer avec les informations de Jean-Louis Bordeleau

À Sept-Îles, le pavillon Alouette de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) accueille deux événements du Congrès de l'ACFAS. Pour l’occasion, plusieurs organismes de recherche scientifique se rassembleront afin de présenter le résultat de leurs recherches ou pour faire des démonstrations devant le public. Entre autres, des élèves du secondaire et du cégep y sont invités pour discuter d’enjeux scientifiques.

Le directeur du campus de Sept-Îles, Roberto Gauthier, se réjouit de la tenue d’un colloque dans sa ville.

Le réchauffement climatique est l’un des sujets qui sont abordés pendant le congrès.

La future étudiante à la maîtrise en biologie Marianne Valcourt participe à l’événement. Elle affirme que les impacts du réchauffement climatique se font de plus en plus ressentir dans le Nord-du-Québec.

Selon elle, en observant l’évolution du climat dans cette région, il est possible de prévoir les impacts du réchauffement climatique sur la Côte-Nord.