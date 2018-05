Après une épopée en traîneau à chiens commencée le 22 janvier sur les sols recouverts de glace de Churchill, au nord du Manitoba, le Néo-Brunswickois d'origine est tout près d’atteindre son but.

Mais plus de 100 jours après son départ, et plusieurs semaines après avoir troqué ses patins pour des roues, l’homme de 34 ans et ses 12 chiens affrontent un nouvel obstacle : les inondations qui touchent le Nouveau-Brunswick.

Justin Allen a changé d’itinéraire à plusieurs reprises pour éviter la montée des eaux dans le sud de sa province d’origine.

Justin Allen et ses 12 chiens ont traversé une partie du Canada au cours d'une épopée de 3000 kilomètres. Photo : Justin Allen

« Nous avons décidé que nous n’allions pas poursuivre à la nage », a-t-il déclaré avec humour mercredi matin, alors qu’il se trouvait à 100 kilomètres de chez lui, « assez soulagé » à l’idée d’arriver enfin.

Tout au long de son odyssée de 3000 kilomètres, il explique qu’il a connu sa journée la plus difficile alors qu’il traversait le nord de l’Ontario, où il y avait tellement de neige qu’il lui a fallu une journée entière pour progresser de 24 kilomètres.

Justin Allen et ses 12 chiens sont partis de la toundra manitobaine. Photo : Justin Allen



Mais, ajoute-t-il, il a été impressionné par l’hospitalité avec laquelle il a été accueilli à chaque étape de son voyage.

Justin Allen a été invité à séjourner chez de nombreux habitants, avec qui il a partagé des mets typiquement canadiens comme de l’orignal, du caribou et du bannock.

Une fois qu’il sera installé au Nouveau-Brunswick, Justin Allen, qui s’est découvert une passion pour l’attelage durant son séjour de six ans à Churchill, souhaite lancer une entreprise d’expéditions avec ses chiens.